SuperTransporte impone millonaria multa a empresa vinculada al accidente de Antioquia que dejó 17 personas fallecidas

La Superintendencia de Transporte emitió un comunicado donde impuso una millonaria sanción de más de $4.215 millones de pesos a la empresa de transporte Precoultur S.A.S., vinculada al siniestro vial que ocurrió el 14 de diciembre de 2025 en el municipio de Remedios, nordeste de Antioquia, donde 16 estudiantes de grado once del Liceo Antioqueño y el conductor del bus fallecieron.

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Tras los hechos ocurridos, la entidad comenzó a realizar una respectiva investigación administrativa para determinar si el vehículo de la empresa cumplía con las normativas vigentes que regulan la prestación del servicio público de transporte terrestre en el país.

Luego de varios meses rectificando el asunto, SuperTransporte encontró una serie de hallazgos que incumplían con las normas de tránsito y ponían en riesgo a los pasajeros afectados. Estos fueron:

Falta de sistemas de comunicación eficaces entre los conductores y la empresa Precoultur S.A.S.

Carencia de estructura tecnológica y administrativa formal, cuyas funciones y responsabilidades eran sumamente definidas.

Conductores que no cuentan con la afiliación completa al Sistema General de Seguridad Social Integral.

Programas de capacitación incompletos para el personal operativo

Irregularidades de contratos y vinculación de vehículos para la prestación del servicio.

Es con base en estas irregularidades que la Superintendencia de Transporte impuso una sanción económica a la empresa Precoultur, cuyas cifras ascienden a $4.215.821.536 pesos en cumplimiento de la Ley 336 de 1996.

Velatón en Bello por las víctimas de la tragedia del Liceo Antioqueño. Foto: Alcaldía de Bello

La entidad afirma que la cuantía de las multas está determinada por la gravedad de los incumplimientos por parte de la empresa, que termina impactando en la seguridad de los usuarios.

“La seguridad de los usuarios es nuestra prioridad. El cumplimiento de la normativa es esencial para garantizar que los servicios de transporte especial se presten de manera segura, confiable y legal en todo el país”, señaló la Superintendencia de Transporte”.

Los hechos ocurridos en Antioquia

Durante la madrugada del domingo 14 de diciembre de 2025, en la carretera entre Remedios y Zaragoza, un bus de turismo que transportaba a estudiantes y docentes del Liceo Antioqueño se salió de la vía, provocando múltiples heridos y la muerte de 16 estudiantes y el conductor del bus.

Los jóvenes se dirigían de regreso a la ciudad de Medellín, tras disfrutar de un viaje de graduación y excursión de fin de año en Coveñas, Sucre.

Estudiantes fallecidos de la Institución Educativa Liceo Antioqueño. Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: Institución Educativa Liceo Antioqueño Bello

Fue tras los hechos que la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte realizaron la suspensión inmediata de las operaciones de Precoultur, luego de los hallazgos que encontraron en sus investigaciones que presentaban irregularidades del vehículo que transportaba a los estudiantes.

Estas sanciones también fueron impuestas al CDA Comercializadora Servisuper.

En su momento, el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeres, comentó que las primeras pesquisas mostraron que el bus no cumplía lo exigido por la ley, en donde ni siquiera cumplía con el 20 % de la revisión.

#Regiones 🇨🇴 ⚠️ Tragedia en Segovia, nordeste de Antioquia



Un bus con más de 35 ocupantes cayó a un vacío en Segovia. Hasta el momento se reportan 10 personas fallecidas.🕯️



👩‍🎓👨‍🎓 Las víctimas eran estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello.



Las autoridades adelantan labores de… pic.twitter.com/Y70rexBTqE — Radio Nacional CO (@RadNalCo) December 14, 2025

Asimismo, la ministra de Transporte, Maria Fernanda Rojas, apoyó las sanciones implementadas a las empresas vinculadas con el accidente: “No vamos a permitir que la negligencia, la irresponsabilidad o las irregularidades en la revisión técnico-mecánica sigan cobrando vidas en las carreteras”, manifestó.