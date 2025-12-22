Medellín

Sancionan a CDA y empresa de buses por el accidente de los estudiantes del Liceo Antioqueño: estas son las graves irregularidades

El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte anunciaron las medidas por los hechos que cobraron la vida de 16 estudiantes y el conductor del automotor.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
23 de diciembre de 2025, 12:33 a. m.
Accidente de bus en Remedios, 16 estudiantes del Liceo Antioqueño murieron, igual que el conductor del automotor, y 20 sufrieron heridas.
Accidente de bus en Remedios, 16 estudiantes del Liceo Antioqueño murieron, igual que el conductor del automotor, y 20 sufrieron heridas. Foto: Redes sociales

El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte anunciaron este lunes sanciones contra el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y contra la empresa de transporte por serias irregularidades halladas en la vigilancia y operación del bus que llevaba de regreso a un grupo de estudiantes del Liceo Antioqueño, y que se accidentó a la altura del municipio de Remedios, cobrando la vida de 16 de ellos y del conductor del automotor.

Tragedia en excursión de grados del Liceo Antioqueño de Bello tocó a la familia de Neider Morantes, exvolante de la Selección Colombia: esto dijo el exfutbolista

“Realizamos las verificaciones correspondientes a lo ocurrido y encontramos méritos para abrir investigaciones administrativas”, dijo el Superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave.

Por eso, formularon cargos tanto al CDA -Comercializadora Servisuper- como a la empresa Precolombina de Turismo Especializado S.A.S. –Precoltur-, además les suspendieron las licencias de funcionamiento durante seis meses.

Anunciamos unas sanciones preventivas por seis meses de suspensión a las empresas comercializadora Servisuper, que es un CDA, y a la empresa de transporte Precoltour a partir de los hechos relacionados con el siniestro vial del 14 de diciembre”, aseguró la ministra de Transporte, María Fernanda Gallego.

Medellín

Tribunal aprueba conciliación entre EPM y Sociedad Hidroituango, que pone fin a largo litigio derivado de la emergencia en la hidroeléctrica

Medellín

“Este es”: ya fue identificado el responsable de entrar pólvora al Atanasio Girardot; alcalde de Medellín anunció acciones penales

Medellín

Precoltur, empresa involucrada en accidente de estudiantes, le responde a SuperTransporte tras suspensión

Medellín

Este es el balance y estado de los heridos que dejó caída de un bus a abismo en Antioquia

Medellín

Lo que se sabe del otro bus que cayó con 25 personas a un abismo: el alcalde de Medellín se pronunció

Medellín

Otro bus se cayó a un abismo en Antioquia: reportan que más de 20 personas iban en el automotor

Medellín

Denuncian que robaron pertenencias de los 17 fallecidos tras accidente de bus en Antioquia: “Este video sí lo quiero publicar”

Nación

Otro bus en Antioquia, que transportaba empleados de Hidroituango, se accidentó

Medellín

Sacaron del abismo los restos del bus en el que se mataron 17 personas en Antioquia: en video, lo que quedó

Turismo

El pequeño pueblo antioqueño rodeado de fuentes cristalinas e ideal para el avistamiento de aves y el senderismo

Estudiantes fallecidos de la Institución Educativa Liceo Antioqueño.
Estudiantes fallecidos de la Institución Educativa Liceo Antioqueño. Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: Institución Educativa Liceo Antioqueño Bello

“Iniciamos además con esto a fondo un plan que se llama Ruta por la vida, una exhaustiva investigación y seguimiento a los CDAs en el país, sabemos que la mayoría cumple con el trabajo para el cual se les ha encomendado, pero hay un porcentaje que está evadiendo la tecnomecánica en un 20 por ciento, hay un porcentaje que no realiza las actividades de revisión a fondo”, señaló la ministra.

En el caso del bus que se accidentó al regreso de la excursión de grados de los estudiantes de la promoción 2025, el Mintransporte encontró que “no cumplió ni siquiera el 20 por ciento de la revisión tecnomecánica y una así le dieron el certificado y circuló”.

“Luego se generaron estos hechos tan complejos, vamos a ir a fondo con las investigaciones, a tomar sanciones, pero sobre todo hacer un plan para evitar que estos siniestros viales ocurran en Colombia”, añadió.

Denuncian que robaron pertenencias de los 17 fallecidos tras accidente de bus en Antioquia: “Este video sí lo quiero publicar”

Pero eso no es todo, el Superintendente de Transporte manifestó: “hemos podido evidenciar que la mencionada empresa hizo caso omiso a las recomendaciones correctivas sobre el estado del vehículo accidentado de placas SON847. Todo esto debido al riesgo inminente para los usuarios, no solo los viajeros, sino los peatones y los conductores de otros vehículos”.

Respecto de la revisión técnico mecánica, las autoridades encontraron “inconsistencias en la inspección sensorial, debido a que, el inspector no realiza la toma de medidas de labrado correctamente, no hay revisión exterior del vehículo (rines, llantas, estado de las luces, estado de la carrocería, etc.), no hay revisión interior del vehículo (sillas, salida de emergencia, cinturones de seguridad, etc.). Adicionalmente, presenta ausencia parcial de las cintas reflectivas en la parte trasera del vehículo”, indicaron las autoridades.

Por parte de la empresa, establecieron que “presuntamente incumplió con varias obligaciones, como, presentar e implementar un sistema de comunicación bidireccional entre la empresa y todos los conductores, contar en su organigrama con una estructura de tecnología e Informática, la afiliación a la seguridad social de la totalidad de sus conductores, contar con la normatividad vigente del plan de rodamiento, entre otros”.

Mas de Medellín

Hidroituango.

Tribunal aprueba conciliación entre EPM y Sociedad Hidroituango, que pone fin a largo litigio derivado de la emergencia en la hidroeléctrica

Accidente de bus en Remedios, 16 estudiantes del Liceo Antioqueño murieron, igual que el conductor del automotor, y 20 sufrieron heridas.

Sancionan a CDA y empresa de buses por el accidente de los estudiantes del Liceo Antioqueño: estas son las graves irregularidades

Identifican a hincha que ingresó pólvora al Atanasio Girardot.

“Este es”: ya fue identificado el responsable de entrar pólvora al Atanasio Girardot; alcalde de Medellín anunció acciones penales

En el bus iban aproximadamente 40 estudiantes.

Precoltur, empresa involucrada en accidente de estudiantes, le responde a SuperTransporte tras suspensión

Accidente de bus en Antioquia

Este es el balance y estado de los heridos que dejó caída de un bus a abismo en Antioquia

Bus terminó en un abismo.

Lo que se sabe del otro bus que cayó con 25 personas a un abismo: el alcalde de Medellín se pronunció

Bus

Otro bus se cayó a un abismo en Antioquia: reportan que más de 20 personas iban en el automotor

Estudiantes fallecidos de la Institución Educativa Liceo Antioqueño.

Denuncian que robaron pertenencias de los 17 fallecidos tras accidente de bus en Antioquia: “Este video sí lo quiero publicar”

El accidente ocurrió este 14 de diciembre, es horas de la madrugada.

Toman drástica decisión contra empresa dueña de bus en el que murieron 17 personas tras graves hallazgos: “Bastante terroríficas”

Al costado izquierdo, la joven estudiante haciendo la aclaración.

Tras accidente de bus en Antioquia, en el que murieron 17 personas, estudiante salió a aclarar incómoda situación: “Les pido, por favor”

Noticias Destacadas