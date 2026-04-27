Medellín avanza en la revisión de su POT, un proceso que redefine el modelo de ciudad y que ya entra en su etapa más decisiva antes de llegar al Concejo.

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Revisión parcial del POT avanza en Medellín

La revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín avanza como uno de los debates más importantes para el futuro de la ciudad, en medio de decisiones clave sobre vivienda, movilidad, espacio público, gestión del riesgo y adaptación climática.

El proceso no representa una reforma total del modelo vigente, sino una actualización de mediano plazo que abarca cerca del 78 % del articulado del POT.

Mientras tanto, el 22 % restante se mantiene sin cambios, preservando elementos estructurales como la clasificación del suelo, la estructura ecológica principal, las zonas de protección y el patrimonio urbano.

En este contexto, el debate se centra en problemas ya diagnosticados, aunque el POT es mucho más amplio e incluye otros aspectos:

Déficit de vivienda

Baja disponibilidad de espacio público por habitante

Dificultades para consolidar una movilidad sostenible

Presión del crecimiento urbano

Necesidad de fortalecer los servicios públicos frente a la expansión de la ciudad

Estos factores determinan el alcance de la actualización, que busca ajustar la planificación urbana a las dinámicas reales del territorio sin modificar por completo su modelo de ocupación.

El debate técnico y político se concentra en vivienda, movilidad sostenible, espacio público y gestión del riesgo en la ciudad Foto: Foto: X @elcolombiano

POT de Medellín entra en fase de concertación ambiental

El proceso del POT ya superó las fases de diagnóstico y formulación, y actualmente avanza en la etapa de concertación ambiental y participación ciudadana, la cual se extenderá hasta mayo.

Una vez concluida esta fase, el documento será evaluado por el Consejo Territorial de Planeación, antes de pasar al Concejo de Medellín, donde se abrirá el debate formal.

Este último tramo podría durar hasta 90 días calendario, de acuerdo con los tiempos establecidos para su discusión normativa, según lo reportado por El Colombiano.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, el POT es el instrumento que define cómo se organiza el territorio, dónde se puede construir, qué zonas deben protegerse y cómo se orienta el crecimiento urbano

Esto convierte esta actualización en una decisión estratégica para el futuro de la ciudad.

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En ese sentido, la revisión no solo implica ajustes técnicos, sino también definiciones políticas sobre el modelo de desarrollo urbano y su sostenibilidad a largo plazo.

En conjunto, este proceso marca un punto clave en la planificación de Medellín, al intentar responder a los desafíos acumulados de vivienda, movilidad, espacio público y resiliencia climática, mientras se define el rumbo del crecimiento urbano en los próximos años.