Medellín recibió un premio de un millón de dólares que será invertido en el programa Cero Hambre, una iniciativa enfocada en reducir la inseguridad alimentaria en hogares vulnerables.

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El reconocimiento internacional impulsa el programa Cero Hambre en Medellín

Medellín ha vuelto a ocupar titulares internacionales tras ser reconocida con un premio de un millón de dólares que será destinado a fortalecer su estrategia contra la inseguridad alimentaria.

Cero Hambre es uno de los programas sociales más ambiciosos de la ciudad en los últimos años.

El anuncio fue confirmado por el alcalde Federico Gutiérrez, quien destacó que la capital antioqueña fue seleccionada entre más de 630 ciudades del mundo en el marco del Mayors Challenge de Bloomberg Philanthropies, un concurso global que premia soluciones innovadoras a problemas urbanos.

Según el mandatario, solo 24 ciudades resultaron ganadoras en esta edición, lo que sitúa a Medellín dentro de un grupo reducido de iniciativas destacadas a nivel internacional.

El premio, que asciende a un millón de dólares, será invertido específicamente en el fortalecimiento del programa Cero Hambre.

Esta estrategia busca reducir la inseguridad alimentaria en hogares vulnerables de la ciudad mediante la entrega de apoyos alimentarios.

La optimización de recursos y el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la identificación de beneficiarios y la distribución de alimentos.

De acuerdo con la información divulgada por la administración local, el programa ha tenido un impacto significativo en la ciudad.

Gracias a él se ha notado la reducción progresiva del porcentaje de hogares que enfrentan hambre y la consolidación de un modelo que combina cooperación pública, sector privado y ciudadanía.

El alcalde aseguró que los resultados obtenidos han sido clave para el reconocimiento internacional y para la selección de Medellín como una de las ciudades ganadoras del certamen.

Además del impacto financiero, el reconocimiento incluye acompañamiento técnico para escalar el proyecto, lo que permitirá ampliar su alcance y mejorar la capacidad operativa de la estrategia social.

En palabras de la administración, el objetivo es seguir reduciendo los índices de inseguridad alimentaria y consolidar un sistema más eficiente de atención a las familias en condición de vulnerabilidad.

Familias en condición de vulnerabilidad reciben alimentos en un comedor comunitario de Medellín como parte del programa Cero Hambre. Foto: Getty Images/Xixinxing

Una de las apuestas más ambiciosas de Medellín

El programa Cero Hambre se ha convertido en una de las principales apuestas sociales de Medellín.

Los resultados incluyen miles de hogares beneficiados y la implementación de mecanismos innovadores para la recuperación y distribución de alimentos.

Con este nuevo impulso económico, la ciudad busca acelerar su meta de reducir el hambre a niveles mínimos y fortalecer su modelo como referente en políticas de seguridad alimentaria en América Latina.

El premio será entregado la próxima semana en la ciudad de Madrid, España, hasta donde viajará para recibir el premio el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez.

Por esta razón designó como alcalde encargado hasta el jueves al secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa.