Las fuertes lluvias que han provocado emergencias en varios municipios de Antioquia no terminarán de inmediato.

De acuerdo con proyecciones e información del Ideam y modelos meteorológicos, las precipitaciones continuarán durante las próximas semanas.

Mientras tanto, el país sigue atento a la posible llegada del fenómeno de El Niño en el segundo semestre del año.

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Lo que dicen los pronósticos sobre las lluvias y el fenómeno de El Niño

Las lluvias continúan marcando el panorama climático en Antioquia.

Aunque existe una expectativa por la posible llegada del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre del año, los pronósticos indican que los aguaceros seguirán presentes durante las próximas semanas.

De acuerdo con información basada en proyecciones del Ideam y en pronósticos meteorológicos de The Weather Channel, junio continuará siendo un mes con precipitaciones frecuentes antes de una reducción progresiva prevista entre julio y agosto.

La persistencia de las lluvias ya ha generado emergencias en diferentes municipios del departamento.

En el corregimiento Santa Inés, del municipio de Andes, una avenida torrencial dejó 24 viviendas inundadas.

En Turbo, los desbordamientos de ríos y quebradas afectaron 28 veredas, mientras que en Puerto Triunfo las inundaciones dejaron 190 familias damnificadas.

A estas situaciones se suman los fuertes aguaceros registrados durante el fin de semana en Medellín y el Valle de Aburrá.

Frente a la inquietud de muchos ciudadanos sobre cuándo disminuirán las precipitaciones, el pronóstico inmediato para Medellín y el Valle de Aburrá señala que las lluvias continuarán, al menos, hasta el 23 de junio.

Para este periodo se esperan tormentas eléctricas y chubascos, especialmente durante las tardes y noches, con probabilidades de lluvia que oscilan entre el 53 % y el 66 % en la semana comprendida entre el 16 y el 23 de junio.

Las proyecciones del Ideam indican que durante junio las condiciones en gran parte de la región andina permanecerán cercanas a los valores normales para la temporada.

Sin embargo, el comportamiento de las lluvias no será uniforme.

Mientras algunas zonas del oriente del país podrían registrar incrementos importantes en las precipitaciones, en sectores del occidente se prevén déficits moderados frente a los promedios históricos.

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas han generado varias emergencias en Antioquia. En Puerto Triunfo, las intensas precipitaciones afectaron a 192 familias de los corregimientos Las Mercedes y Tres Ranchos. Ante la situación, el Dagran activó la logística… pic.twitter.com/Ql96DR4sc6 — Teleantioquia (@Teleantioquia) June 9, 2026

¿Cuándo parará de llover en Antioquia?

El panorama cambiaría a partir de julio. Según las estimaciones, el centro y occidente de la región andina experimentarían una reducción de entre el 50 % y el 70 % de las lluvias respecto a los valores normales.

Tendencia que continuaría durante agosto con déficits que podrían alcanzar entre el 40 % y el 70 % en amplias zonas.

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De acuerdo con los mapas de anomalía de temperatura del Ideam, el aumento progresivo de las temperaturas comenzaría desde julio y alcanzaría su punto más alto en septiembre,

Sin embargo, tanto el Ideam como los especialistas recuerdan que estas proyecciones son probabilísticas y están sujetas a actualización periódica.

Así, el comportamiento del clima dependerá de la evolución de las condiciones atmosféricas durante los próximos meses.