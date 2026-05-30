¿Qué tan grave será el Fenómeno del Niño? La directora del Ideam responde en SEMANA

SEMANA: ¿Por qué la ya confirmada llegada del fenómeno de El Niño da tanto miedo?

Ghisliane Echeverry: El fenómeno de El Niño genera un impacto en todo el planeta. Ese calentamiento ocurre en una zona conocida como la franja 3.4, en la latitud al lado de Colombia en el océano Pacífico. Cuando las aguas se calientan de esa manera, empieza también a impactar la atmósfera y por eso se genera un desequilibrio global. Ese desequilibrio provoca una deslocalización de las precipitaciones.

SEMANA: ¿Qué significa eso?

G.E.: Que en algunas partes del mundo disminuyen las lluvias y en otras aumentan. Todo el planeta se ve impactado por el fenómeno de El Niño. Es un fenómeno de variabilidad climática oscilatorio, conocido como ENSO, que significa Oscilación del Sur. Ocurre cada dos a siete años. Es un fenómeno natural. En Colombia sus impactos tienen que ver principalmente con la disminución de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas.

“Los eventos extremos, tanto lluvias intensas como sequías prolongadas, serán cada vez más frecuentes”, dijo la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

SEMANA: Durante muchos meses, El Niño ha sido un gran coco, pero se sabía muy poco de cómo llegaría. ¿Qué se ha confirmado hasta ahora?

G.E.: Lo que pasa es que, al ser un fenómeno de esta magnitud, no es como monitorear un huracán. Es algo que se va formando, y para definir que realmente existe se requieren muchas variables. No basta con que el océano esté caliente; es importante el acoplamiento con la atmósfera. Si no se acopla con la atmósfera, no hay fenómeno aunque el océano esté caliente. Los modelos predictivos toman en cuenta muchas variables: vientos, temperaturas, condiciones atmosféricas, entre otras. Con eso empiezan a predecir qué puede ocurrir en los próximos meses y con qué probabilidad.

SEMANA: ¿Y esas dos preguntas ya se resolvieron?

G.E.: Hace unos días anunciamos que la probabilidad para mayo, junio y julio aumentó al 82 por ciento, lo cual es significativo. No significa certeza absoluta, pero sí una probabilidad importante. Esto ocurrió porque las aguas del Pacífico se están calentando muy rápido, a una velocidad superior a la esperada. Para el periodo entre septiembre y noviembre, la probabilidad ya es del 96 por ciento. Es decir, tenemos prácticamente la certeza de que llegará durante el segundo semestre.

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SEMANA: ¿Y la intensidad? ¿Será, como dicen, un superniño?

G.E.: “Superniño” es una expresión coloquial, no una categoría científica. Técnicamente, la clasificación es débil, moderado, fuerte y muy fuerte. No existe en la literatura científica una categoría llamada “superniño”. Puede usarse popularmente, pero no tiene una definición técnica clara. El fenómeno puede clasificarse como débil, moderado, fuerte o muy fuerte, dependiendo de la anomalía de temperatura en el Pacífico. Si la anomalía es de 0,5 grados, es débil; de un grado, moderada; de 1,5, fuerte; y de más de 2 grados, muy fuerte. Antes las probabilidades estaban dispersas, pero en la última actualización la mayor probabilidad se ubica entre fuerte y muy fuerte. Sin embargo, también hemos emitido una alerta importante: el fenómeno de El Niño no es lo único que modula las precipitaciones y temperaturas del país. Hay otras situaciones climáticas que ya están ocurriendo y sobre las cuales también debemos alertar. Hoy no podría decirle al país que será “El Niño más fuerte de la historia” porque no existe aún suficiente soporte técnico para afirmarlo.

SEMANA: ¿Cuáles son?

G.E.: Regularmente, marzo, abril y mayo son temporadas de mayor precipitación, sobre todo en las regiones Andina y Caribe. Pero ha llovido menos de lo normal. Eso genera un déficit acumulado de precipitación. Cuando durante varios meses consecutivos no cae la lluvia que debería caer, los ríos, los embalses y las cuencas empiezan a recibir menos agua de la necesaria. La respuesta hidrológica no es inmediata; hay un rezago. Los ríos responden tiempo después a ese déficit. Aunque hoy no existe una alerta hidrológica, sí vemos que las cuencas y los embalses vienen en una tendencia descendente. No están en niveles críticos, pero no se llenaron como deberían.

SEMANA: Eso es preocupante si se tiene en cuenta lo que podría venir.

G.E.: Ahora viene la temporada de menos lluvias, entre junio y agosto, y las predicciones muestran que también será deficitaria. Eso significa que los embalses y las cuencas no llegarán con el volumen esperado a una época de menos precipitación. Sobre esa situación ya existente se instalaría un fenómeno de El Niño, por lo que debemos observar con mucha atención la evolución de la sequía.

Autoridades advierten graves efectos por la llegada del evento climático. Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Cuáles serían las zonas del país más afectadas?

G.E.: Históricamente, las áreas más afectadas son la región Andina y la región Caribe, donde, además, se concentra gran parte del PIB, los embalses y el sector productivo del país. El Pacífico también se afecta, pero de manera distinta. Allí disminuyen las precipitaciones y aumentan las temperaturas, aunque eso no significa que zonas extremadamente lluviosas vayan a quedar secas. Simplemente, lloverá menos de lo normal. Es importante entender que el fenómeno no es homogéneo. No llega como un interruptor que apaga las lluvias en todo el país. Cada territorio puede experimentar impactos distintos. Incluso durante un fenómeno de El Niño pueden presentarse lluvias localizadas y aguaceros intensos. La condición predominante será seca y de altas temperaturas, pero eso no elimina otros eventos climáticos.

SEMANA: ¿El país va a sufrir por agua?

G.E.: En cuanto al agua, sí podemos decir que la oferta hídrica se verá disminuida. Cuencas como las de los ríos Magdalena y Cauca recibirán menos agua de la habitual, y eso afecta acueductos y generación de energía. Ahora bien, sobre racionamientos o no, esa ya es una decisión de las autoridades locales y de los sectores correspondientes. Desde el Ideam entregamos información técnica para que alcaldías y sectores puedan tomar medidas de prevención y planificación.

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SEMANA: Uno de los grandes temores son los posibles apagones, como ocurrió en los noventa. ¿Eso puede pasar?

G.E.: No lo sé con certeza porque no tengo toda la información del sector energético. Sé que existen alternativas y que la capacidad del país ha cambiado desde los años noventa. Lo que sí puedo afirmar es que va a disminuir la oferta hídrica. Cada sector deberá determinar si esa disminución afecta o no la prestación normal de sus servicios.

SEMANA: En la costa Caribe ya se han registrado temperaturas extremadamente altas. ¿Es posible que durante este año se rompan récords históricos?

G.E.: Ya tenemos récords. Mayo rompió diferentes máximos históricos de temperatura, incluso con diferencias superiores a 4 grados, lo cual es muy grave y muy inusual. Pero aquí hay que hacer una aclaración importante: no todo es fenómeno de El Niño. En el Caribe, por ejemplo, estos eventos extremos se relacionan también con la temporada preciclónica y, en términos generales, con el aumento de la temperatura media global debido a la crisis climática. Cada año se registra como uno de los más calientes de la historia y eso favorece eventos más extremos. Sí, es probable que durante un fenómeno de El Niño se alcancen nuevos récords de temperatura.

SEMANA: ¿Cómo influye el cambio climático en la intensidad y gravedad de estos fenómenos?

G.E.: El fenómeno de El Niño hoy se instala sobre un planeta más caliente, tanto en la atmósfera como en los océanos. Eso genera más incertidumbre. Sabemos que El Niño disminuye las lluvias y aumenta las temperaturas, pero no sabemos con precisión qué otros fenómenos pueden cruzarse y exacerbar esos efectos. Lo que sí sabemos es que los eventos extremos, tanto lluvias intensas como sequías prolongadas, serán cada vez más frecuentes.

El fenómeno de El Niño impactará a varias regiones del país con intensas sequías. Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Colombia está preparada para El Niño?

G.E.: Hablar de si el país está preparado implica muchísimas variables. Desde el punto de vista ambiental, puedo decir que el país es hoy más vulnerable. Tenemos ecosistemas más degradados, suelos deteriorados, cuencas afectadas por actividades como la minería y mayores niveles de vulnerabilidad ambiental. El fenómeno se instalará en un contexto climático más complejo, con temperaturas medias globales más altas. En 2024 ya se superó el umbral de 1,5 grados de calentamiento global que el Acuerdo de París buscaba evitar. Ahora bien, la preparación específica depende de cada municipio y de cada sector.