Campesinos podrán acceder a seguro para proteger cosechas, tras riesgos por llegada del fenómeno de El Niño

El fenómeno de El Niño es uno de los eventos climáticos más preocupantes para el país y para otras zonas del mundo. En este, normalmente se experimenta un calentamiento anómalo de las aguas superficiales en el océano Pacífico central y oriental, lo que tiene efectos extremos en las sequías y las cosechas, además de la cantidad de lluvias, dado que la sequía reduce los niveles de los embalses.

Ante una mayor probabilidad de la llegada del fenómeno en los próximos meses, el Gobierno Nacional ha tomado varias medidas para garantizar la seguridad alimentaria del país. Recientemente, el Ministerio de Agricultura se pronunció al respecto con una nueva alternativa para los campesinos que puedan correr riesgo.

Las empresas de servicios temporales dicen que un decreto eliminaría de facto su objeto social y que sectores como el agro estarían entre los más afectados. Foto: guillermo torres-semana

A través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agrupecuario, Finagro, se habilitarán ahora unos 67.272 millones de pesos para subsidiar la adquisición de seguros agropecuarios, que son clave ante un escenario de evento climático extremo.

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“Asimismo, a través de pilotos de aseguramiento se están protegiendo 6.183 caficultores frente a déficit o exceso de precipitación, con activación automática por índices climáticos, los cuales representan una suma asegurada total de $55.371 millones, y se aseguran 3.308 productores que clasifiquen como ACFEC en 6 departamentos frente a fenómenos de exceso de lluvia y déficit hídrico, lo cual representa una suma asegurada potencial de $15.329 millones”, precisó la cartera.

Imagen referencia del fenómeno de El Niño. Foto: Getty Images

Es importante tener en cuenta que este fenómeno es una amenaza significativa para la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria del país.

El Ministerio de Agricultura entregará desde este 1 de julio un subsidio a la prima de hasta un 85 % para los pequeños productores de ingresos bajos y pequeños productores y hasta un 35 % para un mediano productor.