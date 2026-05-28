Dólar en casas de cambio: precio oficial para este 28 de mayo

El dólar es una de las divisas más importantes del mundo y que tiene una alta incidencia en la economía porque funciona como la principal moneda de reserva global y el estándar para el comercio internacional. Sus variaciones determinan el costo de importar bienes, el valor de las exportaciones, la inflación local y el peso de la deuda externa.
En los últimos días, en Colombia, la moneda ha fluctuado de manera volátil y se ha acercado a precios a la baja que han llamado a inversionistas y ahorradores, que buscan mayores rentabilidades y a la par generar una protección para su patrimonio.
Quienes han visto los cambios en la moneda, han visto con atención las casas de cambio, que funcionan como intermediarias financieras comprando y vendiendo divisas (como dólares o euros) a individuos. No fijan sus precios según una tasa oficial, sino que operan en un mercado de oferta y demanda, obteniendo ganancias a través del margen entre el precio de compra y venta.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy
Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves, 28 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,586.40 y de venta de $3,695.20.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer los precios en las principales ciudades del país, tenga en cuenta estos valores.
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,642
|3,728
|86
|Cali
|3,540
|3,745
|205
|Cartagena
|3,500
|3,720
|220
|Cúcuta
|3,650
|3,710
|60
|Medellín
|3,549
|3,654
|105
|Pereira
|3,610
|3,720
|110
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|miércoles 27 de mayo de 2026
|3586.4
|3695.2
|3644.47
|martes 26 de mayo de 2026
|3589.4
|3692.6
|3667.06
|lunes 25 de mayo de 2026
|3590
|3693.2
|3667.06
|domingo 24 de mayo de 2026
|3591.4
|3697.2
|3667.06
|sábado 23 de mayo de 2026
|3590.4
|3699.8
|3667.06
|viernes 22 de mayo de 2026
|3595.6
|3701.8
|3701.37
|jueves 21 de mayo de 2026
|3610.4
|3714.8
|3730.49
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,650
|3,710
|60
|Cambios Kapital
|3,640
|3,690
|50
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,640
|3,690
|50
|Latin Cambios
|3,640
|3,710
|70
|Miss Money Cambios
|3,650
|3,710
|60
|Money Cambios WC
|3,600
|3,750
|150
Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.