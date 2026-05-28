Dólar en casas de cambio: precio oficial para este 28 de mayo

El dólar es una de las divisas más importantes del mundo y que tiene una alta incidencia en la economía porque funciona como la principal moneda de reserva global y el estándar para el comercio internacional. Sus variaciones determinan el costo de importar bienes, el valor de las exportaciones, la inflación local y el peso de la deuda externa.

En los últimos días, en Colombia, la moneda ha fluctuado de manera volátil y se ha acercado a precios a la baja que han llamado a inversionistas y ahorradores, que buscan mayores rentabilidades y a la par generar una protección para su patrimonio.

El comportamiento del dólar continúa siendo clave para millones de personas y distintos sectores. Foto: Banco Unión

Quienes han visto los cambios en la moneda, han visto con atención las casas de cambio, que funcionan como intermediarias financieras comprando y vendiendo divisas (como dólares o euros) a individuos. No fijan sus precios según una tasa oficial, sino que operan en un mercado de oferta y demanda, obteniendo ganancias a través del margen entre el precio de compra y venta.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves, 28 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,586.40 y de venta de $3,695.20.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer los precios en las principales ciudades del país, tenga en cuenta estos valores.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,642 3,728 86 Cali 3,540 3,745 205 Cartagena 3,500 3,720 220 Cúcuta 3,650 3,710 60 Medellín 3,549 3,654 105 Pereira 3,610 3,720 110

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

El dólar mantiene la atención de inversionistas, empresarios y ciudadanos por sus constantes movimientos. Foto: getty images

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM miércoles 27 de mayo de 2026 3586.4 3695.2 3644.47 martes 26 de mayo de 2026 3589.4 3692.6 3667.06 lunes 25 de mayo de 2026 3590 3693.2 3667.06 domingo 24 de mayo de 2026 3591.4 3697.2 3667.06 sábado 23 de mayo de 2026 3590.4 3699.8 3667.06 viernes 22 de mayo de 2026 3595.6 3701.8 3701.37 jueves 21 de mayo de 2026 3610.4 3714.8 3730.49

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,650 3,710 60 Cambios Kapital 3,640 3,690 50 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,640 3,690 50 Latin Cambios 3,640 3,710 70 Miss Money Cambios 3,650 3,710 60 Money Cambios WC 3,600 3,750 150

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

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Las variaciones del dólar pueden impactar desde los precios hasta las decisiones financieras. Foto: Adobe Stock

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.