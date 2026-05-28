Divisas

Dólar en casas de cambio: precio oficial para este 28 de mayo

Así se mueve en este mercado cambiario.

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Redacción Semana
28 de mayo de 2026 a las 7:41 a. m.
El dólar no da tregua y sigue moviendo el bolsillo de millones.
El dólar no da tregua y sigue moviendo el bolsillo de millones. Foto: El País

El dólar es una de las divisas más importantes del mundo y que tiene una alta incidencia en la economía porque funciona como la principal moneda de reserva global y el estándar para el comercio internacional. Sus variaciones determinan el costo de importar bienes, el valor de las exportaciones, la inflación local y el peso de la deuda externa.

En los últimos días, en Colombia, la moneda ha fluctuado de manera volátil y se ha acercado a precios a la baja que han llamado a inversionistas y ahorradores, que buscan mayores rentabilidades y a la par generar una protección para su patrimonio.

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El comportamiento del dólar continúa siendo clave para millones de personas y distintos sectores. Foto: Banco Unión

Quienes han visto los cambios en la moneda, han visto con atención las casas de cambio, que funcionan como intermediarias financieras comprando y vendiendo divisas (como dólares o euros) a individuos. No fijan sus precios según una tasa oficial, sino que operan en un mercado de oferta y demanda, obteniendo ganancias a través del margen entre el precio de compra y venta.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves, 28 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,586.40 y de venta de $3,695.20.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer los precios en las principales ciudades del país, tenga en cuenta estos valores.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6423,72886
Cali3,5403,745205
Cartagena3,5003,720220
Cúcuta3,6503,71060
Medellín3,5493,654105
Pereira3,6103,720110

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

El dólar mantiene la atención de inversionistas, empresarios y ciudadanos por sus constantes movimientos.
El dólar mantiene la atención de inversionistas, empresarios y ciudadanos por sus constantes movimientos. Foto: getty images
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
miércoles 27 de mayo de 20263586.43695.23644.47
martes 26 de mayo de 20263589.43692.63667.06
lunes 25 de mayo de 202635903693.23667.06
domingo 24 de mayo de 20263591.43697.23667.06
sábado 23 de mayo de 20263590.43699.83667.06
viernes 22 de mayo de 20263595.63701.83701.37
jueves 21 de mayo de 20263610.43714.83730.49

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,6503,71060
Cambios Kapital3,6403,69050
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6403,69050
Latin Cambios3,6403,71070
Miss Money Cambios3,6503,71060
Money Cambios WC3,6003,750150

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

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Las variaciones del dólar pueden impactar desde los precios hasta las decisiones financieras. Foto: Adobe Stock

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.