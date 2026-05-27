Economía

¿A qué edad se pensionan las mujeres trans en Colombia? Corte Constitucional tomó decisión para garantizar sus derechos

La Corte Constitucional reconoció que exigir requisitos pensionales distintos por identidad de género puede constituir un trato discriminatorio.

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Esteban Felipe Feria Quintero

Esteban Felipe Feria Quintero

27 de mayo de 2026 a las 11:26 a. m.
Entre los avances y los desafíos pendientes: la lucha por una garantía efectiva de derechos para las mujeres trans continúa.
Entre los avances y los desafíos pendientes: la lucha por una garantía efectiva de derechos para las mujeres trans continúa. Foto: Jorge Orozco

Ser mujer trans en Colombia y en varias partes del mundo implica vivir diariamente situaciones de discriminación, segregación y desafíos estructurales, tanto para estudiar como para conseguir un trabajo formal e incluso para convivir en comunidad. Históricamente, esta población ha sido objeto de estigmatización y rechazo como consecuencia de una combinación de machismo, transfobia estructural y prejuicios sociales y morales que se han perpetuado durante décadas a través de discursos tradicionalistas presentes en distintos sectores de la sociedad.

Sin embargo, muchas han encontrado respaldo en algunas normativas defendidas por la Corte Constitucional que, apegada a la ley, les ha garantizado ciertos derechos. Pese a los avances, aún persisten desafíos significativos para lograr una protección efectiva e integral. A pesar de los progresos jurídicos, sigue existiendo una brecha entre el reconocimiento de los derechos en el papel y su garantía plena en la vida cotidiana.

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Las mujeres trans también tienen derecho a pensionarse bajo las mismas reglas aplicables a las demás mujeres, según la Corte Constitucional. Foto: Getty Images / SOPA Images

Uno de los más importantes tiene que ver con el sistema pensional. Esto se debe a que muchas mujeres trans están expuestas a que la sociedad continúe reconociéndolas con otro género, pese a atravesar procesos personales, sociales y, en algunos casos, físicos para que su identidad y expresión de género sean reconocidas y respetadas plenamente.

La Sentencia SU-440 de 2021, emitida por el alto tribunal, reconoció el derecho de las mujeres trans a pensionarse con las exigencias establecidas para las mujeres, siempre y cuando ese sea su sexo legal. Es decir, siempre y cuando hayan cambiado en el documento el sexo de hombre a mujer para que corresponda con su identidad de género.

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Aunque existen avances jurídicos, persisten barreras para que las mujeres trans ejerzan plenamente sus derechos en la vida cotidiana. Foto: Europa Press via Getty Images

La Corte precisó que “exigir a una mujer transgénero el cumplimiento de la edad mínima aplicable a los hombres (…) constituía un trato discriminatorio”. Es decir, las reglas de pensión para las mujeres trans deben ser exactamente iguales a las de las demás mujeres, siempre que su identidad de género esté reconocida de manera oficial.

En ese sentido, las mujeres trans deben pensionarse a los 57 años y también pueden acceder al beneficio de reducción gradual de semanas, que pasará de 1.300 semanas en 2026 a 1.000 semanas en 2036.

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El reconocimiento legal sigue siendo clave para garantizar el acceso de las mujeres trans a derechos como la pensión. Foto: WIRMAN RÍOS