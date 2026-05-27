Dólar amanece presionado al alza en Colombia: este es el valor de la moneda este 27 de mayo

El dólar inició la cotización de este 27 de mayo en un precio de $ 3.656, lo que significó un alza de $ 12 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.644.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.661. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.636. El precio promedio es de $ 3.649.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 73,00 millones, registrando además un volumen promedio de 445,12 millones.

Así se está moviendo el dólar en casas de cambio: precio oficial para este 27 de mayo

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,36 % llegando a las 104.299 unidades.

Este es el valor de la moneda en el mercado. Foto: Adobe Stock

Trabajadores de Samsung aprueban cuantioso acuerdo de bonificaciones derivadas del auge de la IA

Los empleados del gigante surcoreano de los chips Samsung Electronics aprobaron este miércoles un acuerdo que prevé, para miles de ellos, una cuantiosa prima anual vinculada a las ganancias de la inteligencia artificial, lo que podría avivar reivindicaciones de este tipo en todo el sector.

Samsung y su sindicato llegaron a este arreglo de última hora la semana pasada para evitar una huelga general de 18 días. El pacto incluyó un nuevo régimen de elevadas bonificaciones para los empleados de la división de semiconductores.

Los bonos anuales previstos equivaldrán al 10,5% de la ganancia operativa del departamento, pagados en acciones, combinados con un 1,5% adicional en efectivo.

Las propuestas para evitar una debacle fiscal: la apuesta es rescatar la inversión, bajar el gasto y recuperar la confianza

Esto garantizará que este año unos 78.000 empleados (de un total de 125.000 en todo el país) reciban en promedio alrededor de 509 millones de wones (338.000 dólares) cada uno, sobre la base de un beneficio operativo esperado por el mercado de 331 billones de wones.

Los salarios básicos se incrementarán, por su parte, en un promedio del 6,2%.

En una votación electrónica iniciada el viernes pasado y concluida este miércoles, el 73% de los empleados sindicalizados de todos los sectores que participaron en ella aprobó el acuerdo.

Este plan de bonificaciones está previsto para un período de 10 años y condicionado a ambiciosos objetivos de rendimiento.

“No es exactamente al nivel que queríamos (...) Pero simplemente tenemos que aceptar lo que nos toque”, dijo a la AFP un trabajador de chips de 23 años, que solicitó anonimato.

Trabajadores de Samsung aprueban cuantioso acuerdo de bonificaciones derivadas del auge de la IA Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El empleado reconoció que hubo críticas por lo que se considera una bonificación muy generosa, y dijo a propósito que “la gente anda hablando mal sin ni siquiera intentar entender la situación”.

La iniciativa se inscribe en un contexto del auge mundial de la IA, que ha impulsado la actividad de Samsung Electronics en el sector de los chips de memoria, esenciales para los centros de datos.

La empresa ha visto cómo su beneficio operativo del primer trimestre se disparó en torno a un 750% en un año, mientras que su capitalización bursátil superó a principios de mayo el billón de dólares tras una subida de alrededor del 500% de su acción en un año.