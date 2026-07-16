¿Cómo funcionarán bancos, centros comerciales y entidades públicas este 20 de julio?

Este 20 de julio, cuando Colombia conmemora el Día de la Independencia, el funcionamiento de bancos, centros comerciales y entidades públicas tendrá algunos cambios debido al carácter festivo de la fecha.

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En el caso de los bancos, las oficinas no abrirán al público durante la jornada festiva. Esto significa que los trámites que requieran atención presencial, como la apertura de cuentas, solicitudes de créditos o asesorías, deberán esperar hasta el siguiente día hábil.

Las entidades financieras no sueles presetar atención en los días festivos. Foto: SEMANA

Aun así, los clientes podrán seguir utilizando los cajeros automáticos, la banca virtual y las aplicaciones móviles para hacer retiros, transferencias, pagos y consultas de saldo.

Las entidades públicas también suspenderán la atención al público. Alcaldías, gobernaciones, ministerios y otras oficinas del Estado permanecerán cerradas durante el festivo, por lo que quienes tengan trámites pendientes deberán realizarlos antes o después de la fecha.

No obstante, los servicios que son indispensables para la ciudadanía, como hospitales, organismos de emergencia, Policía y bomberos, seguirán funcionando con normalidad.

Por su parte, los centros comerciales sí estarán abiertos en la mayoría de las ciudades. Este tipo de fechas suele representar un mayor movimiento de visitantes, por lo que los locales comerciales, restaurantes, plazoletas de comida, salas de cine y espacios de entretenimiento atenderán al público como de costumbre o con pequeños ajustes en sus horarios.

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Los supermercados también operarán durante el festivo, aunque algunas sedes podrían modificar sus horarios de apertura o cierre. Lo mismo ocurre con las droguerías, estaciones de servicio y restaurantes, que en general mantendrán su atención para quienes necesiten hacer compras o disfrutar del día.

Si tiene pensado visitar algún establecimiento en particular, lo más recomendable es consultar previamente sus canales oficiales para confirmar el horario de atención y evitar contratiempos.

Desfile Militar 20 de Julio Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Desfiles militares

El 20 de julio también estará marcado por los tradicionales desfiles militares, actos conmemorativos y diferentes actividades culturales que se realizarán en varias ciudades del país. Por esa razón, las autoridades recomiendan programar los desplazamientos con tiempo, ya que algunas vías podrían presentar cierres temporales o alta congestión vehicular.