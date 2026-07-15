Banco de exportaciones de Estados Unidos enviará misión técnica a Colombia para identificar proyectos estratégicos del nuevo Gobierno

El Gobierno entrante del presidente electo, Abelardo De La Espriella, continúa avanzando en la consolidación de alianzas internacionales con miras a preparar el inicio de su administración.

El BID respalda la estrategia económica del Gobierno electo de Abelardo De La Espriella para reactivar a Colombia

Uno de los pasos más relevantes se dio en Washington, donde una delegación encabezada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo , sostuvo un encuentro con directivos del Export-Import Bank of the United States (EXIM Bank), con el propósito de fortalecer la cooperación económica entre Colombia y Estados Unidos.

¿Cuál es la función y la importancia del EXIM Bank?

El Export-Import Bank of the United States (EXIM Bank) es la agencia oficial de crédito para las exportaciones del Gobierno de Estados Unidos. Es la entidad encargada de facilitar el financiamiento de bienes y servicios estadounidenses en mercados internacionales, respaldando operaciones que promuevan el comercio exterior.

En el caso de los proyectos que busca consolidar el Gobierno de Abelardo De La Espriella, la entidad bancaria podría otorgar préstamos, garantías de crédito y seguros para reducir los riesgos asociados a proyectos de inversión y exportación.

Junto a esto, contar con una cooperación con EXIM Bank podría facilitar el acceso a recursos para proyectos estratégicos comerciales y de inversión entre ambos países.

Los logros de la reunión

Tras la reunión, Restrepo informó a través de su cuenta en la red social X que el EXIM Bank enviará una misión técnica a Colombia para identificar proyectos estratégicos que puedan comenzar a ejecutarse desde el primer día del nuevo Gobierno.

El Gobierno de @ABDELAESPRIELLA sigue consolidando alianzas internacionales antes de asumir funciones.



Desde Washington, logramos que el @EximBankUS despliegue una misión técnica para identificar proyectos estratégicos que podrán ponerse en marcha desde el primer día del nuevo… pic.twitter.com/FprlYQob31 — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) July 15, 2026

Según explicó, esta decisión permitirá avanzar en iniciativas orientadas a atraer inversión, incorporar tecnología, desarrollar infraestructura y generar empleo, como parte de la estrategia económica que la administración entrante busca impulsar durante sus primeros cien días de gestión.

“El Gobierno de Abelardo de la Espriella sigue consolidando alianzas internacionales antes de asumir funciones. Desde Washington, logramos que el EXIM Bank despliegue una misión técnica para identificar proyectos estratégicos que podrán ponerse en marcha desde el primer día del nuevo Gobierno”, señaló Restrepo.

Agregó que este acercamiento representa un paso para convertir a Colombia en un aliado estratégico de Estados Unidos y acelerar el crecimiento económico.

La entidad analizará diversos aspectos de la economía de la nación. Foto: Adobe Stock

Por su parte, el presidente y director del Export-Import Bank de Estados Unidos, John Jovanovic, felicitó al vicepresidente electo y al equipo de Gobierno por los resultados electorales, y destacó el interés de la entidad en ampliar la cooperación bilateral.

“Estábamos muy emocionados por ver los resultados de la elección colombiana. Creemos que esto es un paso concreto para promover la prosperidad, la seguridad y la estabilidad en el hemisferio occidental”, afirmó.

Jovanovic señaló que durante la reunión se identificaron importantes oportunidades de trabajo conjunto en sectores como los recursos naturales, la tecnología y la promoción de nuevas inversiones.

Asimismo, destacó el potencial de cooperación entre ambos países frente a un eventual proceso de reconstrucción democrática en Venezuela, escenario en el que, dijo, podrían surgir oportunidades de inversión tanto para empresas estadounidenses como colombianas.

El directivo confirmó además que ambas delegaciones continuarán las conversaciones el próximo 28 de julio, fecha en la que se espera avanzar en la definición de proyectos y mecanismos de cooperación que fortalezcan la relación económica entre Colombia y Estados Unidos de cara al inicio del nuevo Gobierno.