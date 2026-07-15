Estas son las marcas de carros más buscadas para renting en Colombia en 2026

Para el año 2026, existen varios factores que se tienen en cuenta para escoger cuál es la marca de carros adecuada para la flota de una empresa en Colombia, basados en el aspecto de renting; entre ellos, el costo total de propiedad, la red de servicio técnico, la disponibilidad de repuestos y las opciones de electrificación.

Marcas de carros que menos se devalúan en el mercado colombiano

También es sumamente importante conocer cómo está la tendencia del mercado en el país, que ha mostrado muchos avances durante el primer semestre del año.

Según el más reciente registro por parte de la ANDI y Fenalco, se han registrado un total de 157.620 vehículos en comparación con el mismo periodo de 2025, trayendo un aumento del 50,1%, donde la mayor novedad es el impacto que han tenido en el país los vehículos eléctricos e híbridos.

Tanta ha sido la influencia de estas unidades que, hasta la fecha, el modelo más vendido en Colombia es eléctrico, siendo este el Tesla Model Y, desplazando a otras unidades que han sido importantes en el sector como el KIA Picanto y el Renault Duster.

Las empresas evalúan factores como la red de servicio, la disponibilidad de repuestos y el costo total de propiedad al elegir una flota de vehículos. Foto: Getty Images

Eso sí, las marcas que se mantienen como las más fuertes en el mercado son KIA, Renault, Toyota, Chevrolet y Mazda, cuyos modelos han sido alternativas muy eficientes y en casos electrificadas.

Teniendo en cuenta estos aspectos, las empresas en el país deben conocer cuáles son aquellas marcas que les sirven para su red de servicio en el país.

Las marcas que brindan ventajas en el renting empresarial 2026

De acuerdo con Renting Colombia, existen varias marcas de autos que están vigentes en el país y que funcionan a la perfección para flotas empresariales.

Una de ellas es Hyundai, la cual se encarga de combinar confiabilidad y electrificación. La compañía surcoreana tiene una de las redes de servicio técnico más amplias en Colombia, ofreciendo variedad en sus modelos que tienen elementos tecnológicos sostenibles, como lo es el caso del Kona, que registró un aumento del 71,6% en ventas durante lo ocurrido en el 2026.

Esta marca es ideal para aquellas flotas de ejecutivos y operación urbana que están en la búsqueda de realizar un paso a la electrificación sin tener que perder un respaldo en mantenimiento.

Hyundai, Mazda, Chevrolet, Suzuki, RAM, Dongfeng y JMC figuran entre las marcas recomendadas para flotas empresariales bajo el modelo de renting. Foto: Getty Images

Otra de las marcas que traen beneficios al renting es Mazda, la cual se destaca por su diseño, eficiencia de combustible y una buena valorización de reventa.

En ella destacan varios modelos como el Mazda3 y el CX-30, los cuales son una opción regular para las flotas comerciales y de representación.

Chevrolet es otra de esas marcas que brinda ventajas al ofrecer una de las redes de repuestos y talleres más extendidas de Colombia, teniendo versatilidad en sus modelos como el Tracker y el Onix.

La compañía fortalece las flotas grandes que necesitan minimizar tiempos de inactividad por mantenimiento.

Una alternativa más es Suzuki, principalmente por su bajo costo operativo y su consumo de combustible eficiente.

Finalmente, se encuentran las marcas RAM, Dongfeng y JMC, las cuales ofrecen pickups y vans que están pensadas para logística, distribución y operación de campo.

El rentar cualquiera de estas marcas ayuda a evitar la inversión inicial en vehículos comerciales que se deprecian rápidamente y que pueden ser renovados cada 4 años.