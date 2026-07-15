¿Qué gasolina debe usar su moto para no gastar de más?

Para que una motocicleta funcione como se debe, esta debe tener dentro de sus sistemas combustible, ya que es el que le permite tener un buen rendimiento, potencia y vida útil.

¿Gasta mucha gasolina? Así influye la temperatura del motor de su moto en su bolsillo

En el caso de Colombia, existen dos tipos de gasolina, que son la corriente y la extra

Si bien cada una de ellas presenta un uso diferente, varios de los conductores no saben con exactitud cuál de ellas es la ideal para su vehículo.

Por ello, marcas y concesionarios del mercado han compartido los aspectos principales que se deben tener en cuenta para decidir cuál es la gasolina para la moto.

Diferencia entre la gasolina extra y corriente para motos en Colombia

De acuerdo con Auteco, el contraste entre la gasolina extra y la gasolina corriente viene principalmente en el octanaje, que es la medida del nivel de resistencia que tiene el combustible a la detonación prematura dentro del motor.

La gasolina corriente y la extra se diferencian principalmente por su nivel de octanaje y el tipo de motor al que están destinadas. Foto: Getty Images

En Colombia, una gasolina corriente tiene a su disposición un octanaje promedio de 87 a 89 octanos, mientras que en el caso de un extra, este aumenta entre un 91 y 93.

El combustible de mayor octanaje reducirá el riesgo de que la mezcla aire-gasolina explote antes de tiempo, lo que producirá una mayor suavidad al conducir.

¿Cuál es la mejor opción?

Según Auteco, hay varios elementos que se deben tener en cuenta para saber cuál es la mejor gasolina para la motocicleta.

Una de ellas es revisar el manual del propietario, ya que el mismo fabricante del vehículo es el que dará el mejor consejo sobre qué combustible utilizar.

Algunos de los modelos que se encuentran en el mercado solamente funcionan con gasolina extra, mientras que otros pueden hacer uso de corriente sin ningún problema.

La relación de compresión del motor y la altitud son algunos de los factores que influyen en la elección del combustible. Foto: Getty Images

También se debe considerar la relación de compresión del motor, ya que aquellos que tengan una mayor compresión (más de 10:1) usualmente tendrán que necesitar gasolina extra para prevenir alguna detonación.

Otro aspecto fundamental es conocer la altitud en donde la motocicleta va a ser utilizada, ya que en ciudades que tienen más de 2.500 metros sobre el nivel del mar tendrán mejor funcionamiento si se utiliza una gasolina corriente.

En caso de que el conductor no esté del todo seguro sobre una opción, lo ideal es que pruebe ambos tipos de gasolina en la moto para que así observe cuál es el que reacciona mejor a la moto.

Es importante tener en cuenta otros consejos, como lo es siempre utilizar gasolina que sea de buena calidad y que sea distribuida en estaciones de servicio confiables, así como no mezclar cualquier clase de combustible en la moto.