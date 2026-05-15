¿Cuáles son las motos que más conviene manejar en Bogotá? Esto dicen expertos

La forma de conducir en Colombia varía considerablemente teniendo en cuenta la ciudad; distintos factores como la altura, el clima, el estado de las vías e incluso la cultura vial de los ciudadanos influyen en varias formas.

¿Va a comprar una moto? Estos son los cuatro factores a tener en cuenta según expertos

En el caso de conducir en una motocicleta en Bogotá, se encuentran elementos como el tan notable tráfico de la ciudad, así como el frío y las constantes lluvias en horas de la tarde, lo cual indica que no cualquier moto puede rendir de manera fluida en la capital del país.

Es ante ello que varias compañías vinculadas al sector automotor emiten una serie de recomendaciones y aspectos a tener en cuenta para identificar cuáles son los modelos más fiables para transitar por las calles de Bogotá

Lo que hay que tener en cuenta antes de comprar una moto en Bogotá

De acuerdo con el concesionario y distribuidor de motos, Dismerca, uno de los factores clave que los ciudadanos de Bogotá deben revisar antes de comprar una moto es el tipo de alimentación del motor, ya que este va a tener un mayor impacto en la experiencia diaria del conductor.

Bogotá se encuentra a 2.600 metros de altitud sobre el nivel del mar, lo que provoca que el aire sea mucho más delgado y que haya menos oxígeno disponible para la combustión.

Los modelos de moto para Bogotá están diseñados para responder mejor a la altura y al uso diario en ciudad. Foto: Getty Images

Cualquier motor de la motocicleta que no se encuentre preparado puede terminar perdiendo potencia, consumiendo más energía de lo habitual y teniendo dificultades al arrancar.

Según Dismerca, aquellas motos que tengan motores carburados, que mezclan gasolina y aire de manera mecánica, presentan estas dificultades, por lo que se recomienda adquirir motos que utilicen una inyección electrónica de combustible.

Este motor permite detectar la temperatura, altitud y densidad del aire, ajustando todo en breves momentos para que el vehículo pueda arrancar bien y consuma lo necesario.

Estos son los modelos de motocicleta que más conviene manejar en Bogotá

Según Auteco, existen varias referencias que se ajustan a los perfiles y gustos de los bogotanos. Estos modelos están diseñados para encajar a la altura, tráfico y uso diario de la capital. Algunas de estas opciones son:

TVS Raider 125 FI: Una de las motos más completas en el mercado y para moverse en Bogotá. Ofrece un rendimiento ágil que responde bien a la altura y al tráfico urbano de la capital.

Una de las motos más completas en el mercado y para moverse en Bogotá. Ofrece un rendimiento ágil que responde bien a la altura y al tráfico urbano de la capital. Victory Switch 125: Modelo pensado para el uso urbano intensivo que combina inyección electrónica a un precio muy accesible.

Modelo pensado para el uso urbano intensivo que combina inyección electrónica a un precio muy accesible. Victory X1 FI 125 TK: Vehículo urbano que posee tecnología integrada como un GPS y tablero digital.

Vehículo urbano que posee tecnología integrada como un GPS y tablero digital. TVS Neo NX 110: Opción más económica utilizada principalmente para domicilios o mensajería.

Opción más económica utilizada principalmente para domicilios o mensajería. TVS Apache 160 4V XC FI ABS: Modelo que ofrece mayor potencia y seguridad con ABS para recorridos en la ciudad o en la carretera.

Modelo que ofrece mayor potencia y seguridad con ABS para recorridos en la ciudad o en la carretera. TVS NTorq 125 FI: Scooter automática diseñada para movilizarse en trancones sin ningún estrés

Scooter automática diseñada para movilizarse en trancones sin ningún estrés Victory BET ABS: Scooter completa con ABS que posee equipo tecnológico para ofrecer un trayecto urbano cómodo.

Aspectos a tener en cuenta antes de elegir una motocicleta

La ciudad de Bogotá presenta un periodo de restricciones de circulación para motos en determinadas horas y zonas, por lo que se recomienda que, al momento de comprar una motocicleta, se revise el pico y placa para motos en Bogotá, ya que puede terminar afectando las rutinas diarias del conductor.

Asimismo, se aconseja tener un plan de mantenimiento preventivo ante cualquier desgaste de motor para que el vehículo perdure más de lo anticipado.