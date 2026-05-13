Horarios del Pico y Placa Regional para entrar a Bogotá este lunes festivo 18 de mayo

Bogotá volverá a implementar el próximo lunes 18 de mayo la medida del pico y placa regional para el ingreso de vehículos a la capital del país, una restricción que opera durante los puentes festivos con el objetivo de reducir la congestión vehicular en los principales corredores de entrada a la ciudad. La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que la medida aplicará en nueve accesos autorizados por la administración distrital.

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La Secretaría de Movilidad recordó que antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche no habrá restricciones de ingreso para vehículos particulares. Sin embargo, la Policía de Tránsito y Transporte indicó que se mantendrán operativos de control y monitoreo permanente en los corredores de acceso debido al alto flujo de viajeros esperado durante el retorno del puente festivo.

Bogotá anunció el plan éxodo y retorno para puente festivo: así será el pico y placa regional del día lunes. Foto: Secretaría de Movilidad

Cómo operará el pico y placa regional en Bogotá

Según informó el Distrito, entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde únicamente podrán ingresar a Bogotá los vehículos particulares cuya placa termine en número par: 0, 2, 4, 6 y 8. Posteriormente, entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, el ingreso quedará habilitado exclusivamente para automóviles con placas terminadas en números impares: 1, 3, 5, 7 y 9.

Los nueve corredores donde aplicará la medida son la autopista Norte, autopista Sur, calle 13, calle 80, carrera Séptima, vía Suba-Cota, vía La Calera, vía Choachí y la vía al Llano. Estos accesos concentran tradicionalmente gran parte del tráfico proveniente de municipios cercanos y destinos turísticos ubicados en Cundinamarca y departamentos vecinos.

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La medida de pico y placa regional comenzó a aplicarse en Bogotá desde hace varios años como parte de las estrategias de gestión de tráfico implementadas durante operaciones éxodo y retorno. Según la Alcaldía, el objetivo principal es distribuir el ingreso masivo de vehículos en franjas horarias para disminuir trancones y mejorar la movilidad en la capital.

Quienes incumplan la restricción podrán enfrentar sanciones económicas y la inmovilización del vehículo. De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, circular en horarios restringidos por pico y placa implica una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de los costos asociados al traslado en grúa y patios.

Pico y placa regional para el ingreso a Bogotá. Foto: Secretaría de Movilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad recomendó a los conductores programar con anticipación sus desplazamientos, consultar el estado de las vías antes de viajar y respetar las indicaciones de las autoridades de tránsito desplegadas en los corredores de ingreso. También sugirió utilizar aplicaciones oficiales y canales institucionales para verificar posibles novedades de movilidad durante la jornada de retorno.

Como dato, solo durante el plan retorno de marzo se registró el ingreso de más de 1.000.000 de automóviles, según datos divulgados por la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía de Tránsito.