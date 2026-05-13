Hantavirus: las medidas en Bogotá ante los casos reportados internacionalmente

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) anunció la activación de protocolos de monitoreo permanente y seguimiento estricto tras el reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius.

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Aunque el riesgo para la ciudad se mantiene en niveles bajos, la administración distrital ha intensificado la vigilancia activa para garantizar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

Esta medida de control busca prevenir el ingreso del virus al territorio nacional, luego de que se confirmaran cinco infecciones y tres fallecimientos en el contexto del evento internacional.

Casos de Hantavirus preocupan a la salud pública. Foto: Anadolu via Getty Images

Acciones de control y diagnóstico especializado

El plan de contingencia liderado por la Secretaría de Salud y articulado con las autoridades nacionales contempla los siguientes puntos clave:

Vigilancia epidemiológica permanente: El subsecretario de Salud Pública, Julián Fernández, confirmó que se mantiene una observación constante de los indicadores de salud pública en Bogotá para detectar a tiempo cualquier cuadro clínico sospechoso.

El subsecretario de Salud Pública, Julián Fernández, confirmó que se mantiene una observación constante de los indicadores de salud pública en Bogotá para detectar a tiempo cualquier cuadro clínico sospechoso. Pruebas: El Instituto Nacional de Salud (INS) ha puesto a disposición el sistema de pruebas RT-PCR para hantavirus. Las autoridades aclararon que estas pruebas están reservadas exclusivamente para pacientes que presenten sintomatología compatible y no se realizarán como tamizajes masivos.

El Instituto Nacional de Salud (INS) ha puesto a disposición el sistema de pruebas para hantavirus. Las autoridades aclararon que estas pruebas están reservadas exclusivamente para pacientes que presenten sintomatología compatible y no se realizarán como tamizajes masivos. Articulación institucional: Existe un flujo de información constante entre el Distrito, el Gobierno Nacional y organismos internacionales para actualizar la evaluación de riesgo conforme evoluciona la situación fuera del país.

Directrices para la ciudadanía y prestadores de salud

El subsecretario Fernández enfatizó que “actualmente no existe evidencia de transmisión activa y sostenida de hantavirus en Colombia ni en Bogotá”. No obstante, las autoridades han impartido instrucciones para fortalecer la detección temprana, previniendo que ante eventuales casos, estos crezcan de manera exponencial.

Las autoridades sanitarias también recordaron que, si bien el virus se transmite principalmente por el contacto con secreciones de roedores silvestres infectados, la vigilancia se centra en prevenir cualquier posibilidad de transmisión de persona a persona, un fenómeno poco frecuente pero documentado en cepas específicas del sur del continente.

En Bogotá las autoridades sanitarias activan protocolos. Foto: AFP

Evaluación de riesgo y medidas preventivas

Por el momento, la Secretaría de Salud no ha considerado necesario implementar restricciones de movilidad o medidas diferenciadas adicionales, dado que el brote permanece focalizado.

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Sin embargo, la directriz institucional es mantener la vigilancia activa y solicitar a la ciudadanía mantenerse informada exclusivamente por canales oficiales, evitando la desinformación sobre este evento de interés en salud pública.