El Gobierno nacional aprobó un aumento histórico en el presupuesto de la ADRES para 2026, que pasará de $100,4 billones a $114,8 billones.

La medida busca fortalecer la financiación del sistema de salud colombiano y aumentar los giros para los regímenes subsidiado y contributivo.

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El presupuesto para la salud en Colombia alcanzará una cifra récord en 2026

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) anunció un aumento histórico en los recursos destinados al sistema de salud colombiano para 2026.

De acuerdo con la entidad, el presupuesto proyectado alcanzará cerca de 115 billones de pesos, impulsado por mayores aportes del Gobierno nacional y el incremento de las cotizaciones al sistema.

La información fue revelada tras la aprobación de una adición presupuestal por parte del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS),.

Esta decisión permitirá ampliar significativamente los recursos destinados al funcionamiento y financiamiento de la atención en salud de millones de colombianos.

Según explicó la ADRES, el presupuesto pasará de 100,4 billones de pesos a 114,8 billones en 2026, luego de que el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) aprobara una adición presupuestal de 4,2 billones de pesos.

La entidad destacó que este crecimiento refleja el esfuerzo financiero realizado por el Gobierno nacional para garantizar la sostenibilidad del sistema y responder a la creciente demanda de servicios médicos en el país.

El director de la ADRES, Félix León Martínez, señaló que gran parte del aumento se explica por el incremento de los recursos provenientes del presupuesto nacional, que crecieron un 25 %.

A esto se suma el aumento del 13,7 % en las cotizaciones realizadas por los afiliados al sistema de salud.

De acuerdo con la entidad, estos recursos permitirán fortalecer el flujo financiero del sistema.

Además, garantizarán el pago de obligaciones relacionadas con la atención médica, medicamentos, tratamientos y servicios prestados tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo.

En 2026 el presupuesto de la #ADRES para financiar el sistema de salud colombiano alcanza una cifra histórica: $114,86 billones. Un aumento de $14,5 billones en comparación con el año anterior.

🔗https://t.co/N8qzsd71Us pic.twitter.com/H2tTDuuxZj — ADRES (@AdresCol) May 13, 2026

Los recursos destinados al sistema de salud han aumentado de manera sostenida

La ADRES también informó que durante el primer trimestre de 2026 se registró un aumento importante en los giros correspondientes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), mecanismo mediante el cual se financia la atención de los usuarios afiliados al sistema.

En el caso del régimen subsidiado, los giros crecieron un 18,2 %, mientras que en el régimen contributivo el aumento fue del 11,9 %.

Estas cifras, según la entidad, reflejan el crecimiento de los recursos destinados a la prestación de servicios de salud en todo el territorio nacional.

Asimismo, la entidad enfatizó que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) tendrán la responsabilidad de administrar de manera eficiente estos recursos.

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El informe presentado por la ADRES también evidencia el crecimiento sostenido que ha tenido el presupuesto para la salud en los últimos años.

Mientras en 2022 los recursos destinados al sistema rondaban los 71 billones de pesos, para 2026 la cifra proyectada se acerca a los 115 billones, lo que representa un incremento cercano al 60 % en apenas cuatro años.

La entidad aseguró que este comportamiento refleja el fortalecimiento progresivo del financiamiento del sistema de salud colombiano y la necesidad de responder a las demandas de atención de una población cada vez más amplia.

Con esta proyección presupuestal, el Gobierno nacional y la ADRES buscan reforzar la capacidad operativa y financiera del sistema de salud, garantizar la continuidad de los servicios médicos y mejorar la cobertura para millones de usuarios en todo el país.