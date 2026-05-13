Margarita Rosa de Francisco reaccionó a mensaje de María Fernanda Cabal de cara a las elecciones 2026: “No joda”

En los últimos años, Margarita Rosa de Francisco decidió tomar distancia de la actuación para enfocarse en proyectos personales y creativos. La escritura pasó a ocupar un lugar fundamental en su vida, convirtiéndose en el medio desde el cual comparte reflexiones, emociones y posturas con mayor libertad.

Diana Ángel respondió a ataque de Marbelle y sacó a relucir particular detalle: “Al jabón chiquito de ese que les encanta”

De manera paralela, la actriz ha mantenido una actividad constante en redes sociales, donde suele opinar sobre temas políticos y coyunturas nacionales. Sus publicaciones acostumbran generar opiniones divididas, despertando tanto respaldo como críticas entre los usuarios.

Recientemente, la también escritora volvió a captar la atención en plataformas digitales tras reaccionar a una publicación realizada por María Fernanda Cabal relacionada con las elecciones presidenciales de 2026.

Según se observa en la cuenta de la artista, no se contuvo y reaccionó a un post de la senadora, donde hacía referencia a las futuras votaciones y el destino de Colombia. La congresista afirmaba que confiaba en Dios, que sería él el que respaldaría dicha jornada en la que se tomaría esta importante decisión.

“Seamos guardianes de la libertad. 31 de mayo: recuperemos a Colombia. Dios con nosotros, ¿quién en contra?”, escribió la famosa en su cuenta oficial de X.

No obstante, Margarita Rosa de Francisco aprovechó y dio su opinión, refiriéndose al Dios al que se refería la senadora cuando hablaba de la fe para aquel día.

“Ese Dios de ustedes sí es muy culo, no joda”, ubicó en su perfil.

Muchas personas reaccionaron y se fueron en contra de la escritora, criticando su manera de referirse a estos temas de cara al panorama político que invadía al país en estos momentos.

Margarita Rosa ha dejado claro su apoyo a Iván Cepeda, mostrando que estará de aquel lado para cambiar el rumbo de la situación actual.

Por el momento existe mucha expectativa con respecto a quién será el nuevo mandatario de Colombia, luego de que Gustavo Petro deje esta posición tras cuatro años.