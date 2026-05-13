El mundo de la astrología y las predicciones siempre ha despertando gran interés entre millones de personas, que pasaron de consultar el horóscopo por simple curiosidad a convertirlo en parte de su rutina diaria para encontrar orientación sobre cómo afrontar distintas situaciones de la vida.

En ese escenario, las predicciones de Nana Calistar han ganado protagonismo, gracias al estilo auténtico y cercano de este famoso personaje de astrología, que ha logrado conectar con la audiencia en plataformas digitales.

Sus mensajes se caracterizan por un lenguaje directo y coloquial, lo que facilita la conexión con sus seguidores. Además, sus horóscopos suelen abordar situaciones cotidianas con las que muchos se sienten aún más identificados.

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el miércoles 13 de mayo

Horóscopo de hoy miércoles 13 de mayo de 2026

Aries

“Ya deja de pensar tanto y actúa, Aries, porque traes la cabeza llena de ideas, proyectos, negocios y sueños, pero luego te gana el miedo, la flojera o el “al rato lo hago” y ahí se te va la vida viendo cómo otros sí se animan”.

Tauro

“Vienen días importantes para ti, Tauro, de esos donde tendrás que tomar decisiones que podrían cambiarte la vida entera. Y aunque eso te pone nervioso porque tú eres de los que primero piensa veinte veces antes de mover una silla, esta vez no tendrás mucho tiempo para darle vueltas al asunto”.

Géminis

“Ya deja de poner en pedestal a gente que apenas y merece silla de plástico, Géminis. Tú tienes un corazón enorme y cuando te enamoras o quieres a alguien das hasta lo que no tienes, pero ya es momento de entender que no todas las personas merecen tu tiempo, tu energía ni tus desvelos”.

Cáncer

“Ten muchísimo cuidado con la gente que permites entrar a tu vida, Cáncer, porque últimamente traes la puerta emocional más abierta que tienda en quincena y no todas las personas llegan con buenas intenciones”.

Leo

“Se te vienen días de mucho movimiento, de esos donde apenas abras el ojo ya vas andar apagando fuegos, resolviendo problemas y poniendo en su lugar a más de uno que creen que todavía pueden jugar contigo”.

Virgo

“Ya estuvo bueno de que sigas cargando problemas que ni tuyos son, Virgo. Te has pasado demasiado tiempo resolviéndole la vida a medio mundo mientras tú traes el corazón, la cabeza y hasta la cartera hechos pedazos”.

Libra

“Ya deja de permitir que gente del pasado venga a revolverte la vida como licuadora descompuesta, Libra. Hay personas que ya tuvieron su oportunidad contigo y aun así insisten en regresar nomás para ver si todavía pueden mover tus emociones”.

Escorpión

“Prepárate porque se vienen movimientos fuertes en tu vida, Escorpión, y no precisamente de esos que pasan desapercibidos. Mayo te trae cambios importantes en dinero, amor y decisiones personales que ya no puedes seguir aplazando”.

Sagitario

“Se vienen movimientos importantes y decisiones que podrían cambiarte la vida, pero dependerá mucho de qué tan dispuesto estés a dejar la comodidad y aventurarte aunque te tiemblen las piernas”.

Capricornio

“Ya deja de desconfiar de todo mundo, porque hay personas que sí te han demostrado con hechos que te quieren y aún así sigues analizándolos como si fueran sospechosos de robo”.

Acuario

“Ten muchísimo cuidado con cambios de último momento, porque este 13 de mayo de 2026 viene medio revoltoso y cualquier decisión tomada al aventón podría terminar afectándote más de lo que imaginas”.

Piscis

“Ya es momento de agarrar al toro por los cuernos, porque se te está yendo el tiempo entre dudas, miedo y planes que nomás vienen en tu cabeza”.