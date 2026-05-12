Junior vs. Once Caldas: Inteligencia Artificial vaticina quién ganará y con qué marcador

Este miércoles, 13 de mayo, Junior de Barranquilla recibirá a Once Caldas por la vuelta de los cuartos de final en la Liga BetPlay 2026-l. El global va 1-0 a favor del tiburón, que se impuso en la ida, jugando de visitante ante el blanco blanco.

La expectativa está completamente puesta en el juego de vuelta, con Junior de Barranquilla, vigente campeón de Colombia, ejerciendo como local. Los de Alfredo Arias tienen la ventaja y esperan mantenerla, mientras que Once Caldas quiere dar el batacazo.

La Inteligencia Artificial predijo otro triunfo para Junior de Barranquilla, es decir, deja a los tiburones en semifinales de la competencia según su vaticinio.

“Junior de Barranquilla va a ganar 2-0 a Once Caldas”: Gemini

“El marcador será: Junior 2 - 0 Once Caldas (Global: 3-0)”, predijo Gemini.

Y lo explicó: “Este resultado se basa en la tendencia del local de ser más contundente en su estadio y en la dificultad que ha mostrado el visitante para mantener el arco en cero cuando juega bajo presión extrema fuera de su patio. El global terminaría 3-0 a favor del equipo costeño, dándole el pase directo a las semifinales de la Liga”.

Para la IA, Junior será el semifinalista tras vencer a Once Caldas en cuartos. Foto: AFP

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En cuanto a las estrategias esperadas, lanzó:

Junior: “Apostará por un control de posesión inteligente en el primer tiempo para desgastar al rival, buscando ampliar la ventaja mediante transiciones rápidas cuando el equipo visitante se estire en ataque”.

Once Caldas: “Necesitará una presión alta muy efectiva para recuperar el balón cerca del área contraria, pero si no anota temprano, el factor físico empezará a jugar en su contra en la segunda mitad”.

¿Por qué canal se podrá ver el Junior vs Once Caldas?

Según la web oficial de Dimayor, el encuentro entre Junior y Once Caldas se podrá ver por la señal tradicional de Win Sports, además de Win Sports+.