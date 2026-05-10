Junior da el primer golpe y toma ventaja en la serie: Once Caldas al borde del abismo en la Liga Betplay

Junior de Barranquilla sorprendió como visitante en el Eje Cafetero y sacó un importante triunfo en condición de visitante en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Betplay. El ‘Tiburón’ se presentó en el estadio de Palogrande de la ciudad de Manizales y tumbó al Once Caldas cuando más necesitaba hacer respetar su localía.

La tabla de reclasificación tras la victoria de Atlético Nacional en Bogotá y el empate de Santa Fe con América

Lo último de James Rodríguez: anticipan lo que pasará en Minnesota y Colombia para el Mundial 2026

El equipo barranquillero llegaba a este partido con mucha presión de por medio, luego de una campaña para el olvido en la Copa Libertadores. De cuatro partidos jugados en el grupo, solamente ha sumado un punto y ya no tiene posibilidades de clasificar a octavos de final, además de estar casi sin opciones de ir a la Copa Sudamericana como tercero.

La presentación internacional en este 2026 ha sido un desastre para el Junior, pero encuentra en los playoffs de la Liga BetPlay su refugio y la solución a la crisis y el salvamento para el técnico Alfredo Arias, que está urgido por mantener la buena racha en el FPC tras el papelón en la Copa Libertadores.

Eso sí, al Junior le tocó sufrir más de la cuenta ante un aguerrido Once Caldas, que se encontró con un inesperado penalti que le jugó en contra y lo colocó abajo en el marcador. El club de Manizales, con Dayro Moreno los 90 minutos, luchó hasta el final, yendo al ataque, abriendo las bandas, pero no pudo definir las opciones de gol que creaba.

Paiva celebra el gol ante el Once Caldas. Foto: Colprensa

Al final, ese gol de penalti de Guillermo Paiva le permitió al Junior sacar adelante la victoria por la mínima diferencia (1-0) además que puede respirar un poco ante la presión de ir a Barranquilla para redondear su paso a las semifinales, lo que supone otro máximo reto en esta recta final de la temporada.

El clasificado entre Junior y Once Caldas, según la Inteligencia Artificial

Al Junior, la Inteligencia Artificial, en consulta a ChatGPT, lo ve como el mejor perfilado en la serie y al menos tras el partido de ida la predicción se estaría cumpliendo por el 1-0 en Manizales. Si bien Once Caldas no se la dejaría fácil en Barranquilla en la vuelta, la nómina amplia de los rojiblancos y la presión tras la mala Copa Libertadores, estarían a su favor.

¡GUILLERMO PAIVA DE PENAL ABRE EL MARCADOR PARA JUNIOR! ⚽🦈



📺Vive con todo #LALIGAxWIN en nuestra señal de Win+Fútbol y https://t.co/6nfnxYM4ty. pic.twitter.com/yxry0sgd14 — Win Sports (@WinSportsTV) May 10, 2026

“Junior tiene más peso ofensivo y variantes. Once Caldas puede hacerse fuerte en Manizales, pero en el global Junior tiene más herramientas para resolver”, fue el pronóstico de la herramienta en la previa de los cuartos de final.