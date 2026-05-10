Video | Hinchas del Barcelona apedrean el bus del propio equipo: confusión viral que causa burlas en Real Madrid

La previa del clásico del fútbol español estuvo golpeada por momentos de violencia provocados por hinchas del FC Barcelona. Los fanáticos quedaron en evidencia, pero también causas burlas en imágenes que le dan la vuelta al mundo, debido que en el afán por hacerle daño al Real Madrid, terminaron apedreando el sistema de transporte del propio equipo catalán.

Barcelona toca el cielo tras dominar al Real Madrid en el clásico: Se corona campeón de LaLiga

Barcelona sorprende al Real Madrid con goles en menos de 20 minutos: Ferran y Rashford hacen temblar el Camp Nou

Pareciera que la confusión se generó porque hubo show de humo mientras el bus avanzaba hacia el Camp Nou, eso habría impedido que los hinchas del Barcelona distinguieran el bus rival y dejaran pasar el sistema de transporte del Real Madrid.

¡¿PERO QUÉ LES PASÓ?!😅❌



Aficionados del Barcelona le lanzaron objetos al bus de su equipo...¡¡¡PENSANDO QUE ERA EL BUS DEL REAL MADRID!!!😱



INSÓLITO MOMENTO EN LA PREVIA DE #ELCLASICO 😳 pic.twitter.com/wzkioCRnbC — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) May 10, 2026

La confusión fue viral en las redes sociales y se ve cómo los hichas del Barcelona agreden al propio equipo. Por otra parte, el clásico avanzó con un 2-0 a favor del Barcelona en el Camp Nou con goles de Marcus Rashford y Ferran Torres, suficiente para que el gigante ‘culé’ se quedara con el título de LaLiga.

Barcelona campeón a pesar de las agresiones

FC Barcelona se proclamó campeón de LaLiga por segundo año consecutivo y suma su trofeo 29ª en su historia tras ganarle al Real Madrid. A falta de tres jornadas para el final del torneo y con 14 puntos de ventaja, el gigante catalán puede celebrar cómodamente como nuevo monarca en España.

Los jugadores del Barcelona celebran la victoria en el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF en el estadio Camp Nou de Barcelona el 10 de mayo de 2026. El Barcelona ganó 2-0. (Foto de Lluis GENE / AFP) Foto: AFP

Los goles de Marcus Rashford (9′) y de Ferran Torres (18′) dieron LaLiga al Barça, en el mejor homenaje a su técnico Hansi Flick, quien horas antes había perdido a su padre, mientras que el Real Madrid cerrará la temporada sin títulos.

El mejor equipo de LaLiga

En los 18 encuentros ligueros de 2026, Barcelona registró 16 victorias y sólo dos derrotas, mientras el Real Madrid sumó cuatro derrotas y dos empates en esos partidos.

El equipo azulgrana basó su dominio en su acierto ofensivo, liderado por el joven Lamine Yamal, con 91 goles marcados, por sólo 31 encajados en el campeonato nacional. La joya española ahora asistirá al Mundial 2026 con la selección nacional española y aumenta su favoritismo mirando opciones del Balón de Oro este año.

Hasta cuatro jugadores del Barça han marcado más de diez goles en LaLiga, encabezados por Lamine y sus 16 tantos. Por si fuera poco, la pólvora ofensiva se completa con una defensa que arriesga con una línea muy adelantada, pero apoyada en las buenas actuaciones del portero Joan García, que cuenta varias paradas salvadoras.