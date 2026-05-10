Dimayor, implacable: certero pedido a los clubes del FPC por líos con los ‘hinchas-periodistas’

En el último tiempo se ha popularizado el rol de los creadores de contenido. Estos protagonistas del fútbol han ganado terreno en estadios, entrenamientos y múltiples escenarios relacionados con el deporte.

Si bien el balompié es una disciplina que atrae a muchos, que los límites estén claros sobre el rol de unos con otros es algo que es innegociable. Dimayor, en busca de que no se atente contra la labor periodística, en las últimas horas hizo un pedido certero a los clubes adscritos para que se cumplan las normas.

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Al parecer, en algunas ocasiones recientes, hinchas ‘vestidos de periodistas’ se estarían dejando llevar por su afinidad hacia un equipo u otro, haciendo que se pierda la imparcialidad necesaria para el ejercicio del periodismo.

Por situaciones puntuales que serían del conocimiento del ente rector del FPC, es que estos lanzaron un comunicado oficial en el que manifestaron su preocupación.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano - DIMAYOR manifiesta su preocupación ante el creciente número de personas acreditadas como prensa en los diferentes encuentros del Fútbol Profesional Colombiano, entre las cuales se ha identificado la presencia de individuos que, más allá de ejercer labores periodísticas, actúan como hinchas”, inicia la misiva.

Carta de Dimayor sobre acreditaciones a periodistas partidarios de clubes en el FPC. Foto: Dimayor

“Esta situación ha derivado en comportamientos inapropiados dentro de los escenarios deportivos, incluyendo provocaciones hacia jugadores, cuerpos técnicos y oficiales de partido, generando controversias que afectan el normal desarrollo de la competencia y la imagen de nuestro fútbol”, relatan de situaciones puntuales.

De cara a la mejora de dichas prácticas, así como también a la dignificación del periodista y respeto por el trabajo que hace, Dimayor le pidió a los clubes mayor rigurosidad a la hora de aceptar acreditaciones.

“En ese sentido, solicitamos respetuosamente a todos los clubes realizar una revisión interna rigurosa de los procesos de acreditación de medios de comunicación, con el fin de garantizar que estas credenciales sean otorgadas únicamente a profesionales que ejerzan su labor con ética, responsabilidad y respeto por el espectáculo deportivo”, apuntaron.

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“Reiteramos nuestro respeto por la labor periodística, así como la libertad de prensa, pero asimismo, invitamos a reforzar los controles y criterios para la asignación de acreditaciones, procurando preservar un entorno seguro, profesional y acorde con los valores del fútbol colombiano”, agregaron.

“Agradecemos su atención y compromiso con el fortalecimiento institucional de nuestra competencia”, cerraron en la carta firmada por el presidente de la entidad, Carlos Marioz Zuluaga.

Así van las finales del FPC

El sábado se le dio el puntapié a los cuartos de final del torneo local que busca al nuevo campeón, o que Junior de Barranquilla retenga su corona.

América de Cali vs, Santa Fe, cuartos de final de la Liga Betplay Foto: Jorge Orozco / El País

Tres partidos se jugaron en distintas plazas como Bogotá, Ibagué y Cali, donde hubo triunfos de Atlético Nacional vs. Inter de Bogotá (1-2), del Tolima vs. Pasto (1-0) y empate entre los rojos América y Santa Fe (1-1).

Para la tarde del domingo está programado que jueguen Once Caldas contra Junior de Barranquilla. Dicho será el último partido de la ida, pues la vuelta de las llaves se jugará entre martes y miércoles.