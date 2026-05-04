Tras el fracaso de Millonarios, Deportivo Cali y Medellín, así jugarán la Copa BetPlay: Nacional y América a la espera

La Copa BetPlay 2026 enciende motores. Lo que antes era un torneo de eliminación directa tradicional desde fases preliminares, avanza con su nuevo e innovador sistema de campeonato, un formato que se podría decir castiga la irregularidad en Liga Betplay y les da algunos beneficios a los clasificados a los playoffs.

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Y es que con la reciente eliminación de Millonarios, Deportivo Cali e Independiente Medellín en la Liga Betplay, la Copa toma más emoción desde su primera fase.

Mientras se vive el ruido por los fracasos de estos clubes en el todos contra todos, tendrán que levantar cabeza y enfrentar los primeros partidos del segundo torneo de la Dimayor antes de que inicie el Mundial 2026.

Los de Cali, Medellín y Bogotá deberán recorrer un camino más largo y espinoso si quieren levantar el trofeo de Copa BetPlay que da cupo al campeón a la Copa Sudamericana 2027.

La situación se vuelve tediosa porque en medio de la eliminación y la rabia de las hinchadas, además del plan de trabajo para el segundo semestre, tendrán que jugar partidos en búsqueda de la clasificación a la segunda fase.

Millonarios pasa a la Copa BetPlay Foto: Long Visual Press/Universal Imag

La Dimayor implementó un sistema que divide a los equipos según su rendimiento en la fase todos contra todos de la Liga BetPlay.

Los 12 eliminados se dividieron en una fase de grupos con los otros ocho que no pudieron pasar de fase en el Torneo BetPlay (Primera B). Es decir, 20 clubes divididos en cuatro grupos de cinco.

El formato para muchos es una oportunidad de competir y dar sorpresas. Para otros resulta un dolor de cabeza en medio del fracaso.

Los dos primeros de esta primera ronda pasarán a la instancia de octavos de final, en la cual comenzarán a encontrar a los clasificados a los playoffs de la Liga y cuadrangulares del Torneo, pero eso ya pasará en el segundo semestre.

Sistema de competencia en la Copa BetPlay: Fase 1A y Fase 1B

Fase 1A: Los 12 equipos de la A que no clasificaron a los cuartos de final de la Liga, junto a los ocho peores clasificados de la segunda división (Torneo), han sido divididos en los grupos. Se juegan partidos de ida y vuelta en un formato de liga corta. Solo los dos mejores de cada grupo avanzarán.

Los 12 equipos de la A que no clasificaron a los cuartos de final de la Liga, junto a los ocho peores clasificados de la segunda división (Torneo), han sido divididos en los grupos. Se juegan partidos de ida y vuelta en un formato de liga corta. Solo los dos mejores de cada grupo avanzarán. Fase 1B: Los ocho equipos que sí clasificaron a los playoffs de la Liga se enfrentan en llaves de eliminación directa (ida y vuelta) contra los ocho mejores equipos del Torneo BetPlay. Los ganadores de estas llaves completarán el cuadro de octavos de final.

Los ocho equipos que sí clasificaron a los de la Liga se enfrentan en llaves de eliminación directa (ida y vuelta) contra los ocho mejores equipos del Torneo BetPlay. Los ganadores de estas llaves completarán el cuadro de octavos de final. Fases finales: A partir de los octavos, los sobrevivientes de ambos bandos se cruzan en llaves de eliminación directa (ida y vuelta) hasta llegar a la gran final.

Grupos de la fase 1A de la Copa Betplay

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Deportivo Cali Millonarios Independiente Medellín Águilas Doradas Atlético Bucaramanga Llaneros Fortaleza CEIF Jaguares Alianza FC Boyacá Chicó Cúcuta Deportivo Deportivo Pereira Boca Juniors de Cali Patriotas Orsomarso Independiente Yumbo Real Santander Atlético FC Leones Real Cundinamarca

*Equipos en la fase 1B de la Copa Betplay

Llave Equipo de Liga (A) Equipo de Torneo (B) A Inter de Bogotá vs.

Inter de Palmira B Deportes Tolima vs.

Deportes Quindío C América de Cali vs.

Real Cartagena D Junior de Barranquilla vs.

Barranquilla FC E Atlético Nacional vs.

Tigres FC F Deportivo Pasto vs.

Bogotá FC G Once Caldas vs.

Envigado FC H Independiente Santa Fe vs.

Unión Magdalena

*Esta fase se jugará después del Mundial 2026.