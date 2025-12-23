Un lío más grande del esperado generó una interpretación de una respuesta del presidente de Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, leída por el director del programa, Vbar Caracol, sobre la validez de los títulos de Copa BetPlay, antes del año 2008.

Citando la respuesta que habría dado el directivo, el periodista Diego Rueda dijo en medio de una transmisión reciente de su programa: “La Copa Colombia se reestructuró a partir del año 2008, cuando se llamaba Copa Postobón y desde allí se iniciaron en forma. Las anteriores no se cuentan”, leía tras un mensaje de Zuluaga.

Esto propició un lío de grandes magnitudes, debido a que se le estaría quitando del palmarés histórico títulos a cuatro clubes.

Boca Juniors de Cali (1950-51), Millonarios (1952-53), Independiente Medellín (1981) e Independiente Santa Fe (1989) serían los que saldrían afectados tras la determinación que estaba dando Zuluaga.

Sin embargo, todo parece haber pasado por un malentendido, el cual, el mismo presidente de Dimayor, decidió salir a aclarar este martes, 23 de diciembre, en medio del programa radial La FM más fútbol.

A estos les agradeció de primera mano por darles la posibilidad de dar su versión sobre lo dicho. En conexión telefónica, Zuluaga fue minuto a minuto desglosando las respuestas reales del caso.

En principio, dio a conocer que “la Copa Colombia se reestructuró en 2007″. Esto, con el fin de que se jugase un torneo en el que pudieran entrar en acción tanto los clubes de la A, así como los de la B.

Tomando como referencia la charla por chat con el otro medio, este dijo que lo que se le cuestionó estuvo relacionado con “desde cuándo existe la Copa Colombia”.

Carlos Mario Zuluaga da respuesta definitiva a los títulos de Copa antes de 2008. Foto: Colprensa

Con base en esa pregunta, fue que Zuluaga contestó que desde 2008, cuando La Equidad fue campeona, es que empezaban a contarse los títulos bajo la denominación de Copa Colombia. Sin embargo, de ahí para atrás los demás son válidos porque “en ningún momento se han desconocido esos títulos”.

En específico, Zuluaga dio a conocer que los campeonatos ganados bajo otra denominación valen, pero no como Copa. “Se cuentan, pero no como Copa Colombia. Van en el palmarés”, fue su respuesta categórica.

A su vez, el presidente actual de Dimayor hizo más hincapié en la aclaración al decir que “antes no se llamaba Copa Colombia, no se hacía durante todo el año, pero tienen su reconocimiento histórico en Dimayor”.

La conclusión de lo acontecido la simplificó al decir que “son cosas que se malinterpretan”, pero que se dio la oportunidad para fijar la respuesta clara, correcta y darla de manera pública.

Sobre el malentendido que tuvo al periodista Diego Rueda inmerso, este señaló que “incluso tuve la oportunidad de hablar con él y reconoce”.

En definitiva, a la hora de revisar entonces el palmarés de Copa, este quedaría así:

Atlético Nacional levantando el título de la Copa BetPlay 2025. Foto: @nacionaloficial

Atlético Nacional : 8 títulos (2012, 2013, 2016, 2018, 2021, 2023, 2024 y 2025)

: 8 títulos (2012, 2013, 2016, 2018, 2021, 2023, 2024 y 2025) Millonarios : 2 títulos (2011 y 2022)

: 2 títulos (2011 y 2022) Independiente Medellín : 2 títulos (2019 y 2020)

: 2 títulos (2019 y 2020) Junior de Barranquilla : 2 títulos (2015 y 2017)

: 2 títulos (2015 y 2017) Santa Fe : 1 título (2009)

: 1 título (2009) Deportivo Cali : 1 título (2010)

: 1 título (2010) Deportes Tolima : 1 título (2014)

: 1 título (2014) La Equidad: 1 título (2008)

Si bien en dicha lista no hay los títulos para Copa, Santa Fe, Millonarios y Medellín sí tienen la cantidad de trofeos totales que han alcanzado hasta finales del 2025.