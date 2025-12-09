Sin cuadrangulares: Dimayor anunció cambios y el nuevo formato de la Liga BetPlay 2026

Con motivo del Mundial 2026, la Fifa exige a todas las federaciones miembro que sus competencias nacionales hayan terminado en la primera semana de junio. La Dimayor no está exenta de esa orden y, por ello, deberá modificar el calendario del primer semestre.

En ese orden de ideas, el presidente Carlos Mario Zuluaga confirmó su propuesta para recortar el campeonato y asegurar que la final se juegue a más tardar el 5 de junio de 2026.

Aunque falta la aprobación de la asamblea, es un hecho que en el próximo torneo se eliminarán los cuadrangulares y la fecha de clásicos.

“No es el que más me gusta, sino es el que cabe dentro de las fechas posibles para jugar al fútbol. Entonces tendríamos un torneo todos contra todos sin clásicos, 19 fechas; tendríamos el sistema de playoffs, no nos da fecha para cuadrangulares y eso nos llevaría a tener un campeón para el 5 de junio, que es lo que estamos buscando”, indicó.

"El otro año tendríamos el todos contra todos sin fechas de clásicos, con un total de 19 fechas, tendríamos formato play offs, no habrá cuadrangulares y eso nos lleva a que el campeón se defina el 5 de junio": Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor. #DespiertaWIN ⚽🏆 pic.twitter.com/xKwuuauxT9 — Win Sports (@WinSportsTV) December 9, 2025

Así se jugará la Liga BetPlay 2026-I

Esto quiere decir que se disputará una fecha menos en comparación con el presente campeonato, que sí tuvo jornada de clásicos.

Una vez se conozcan los ocho clasificados, habría sorteo para determinar las llaves de cuartos de final a partido de ida y vuelta. Poco a poco se irán eliminando los equipos hasta conocer los dos clasificados a la gran final.

Cabe recordar que este sistema ya se utilizó en la década pasada y solía tener aprobación entre los hinchas; sin embargo, les costaba grandes pérdidas a los clubes que caían eliminados en cuartos de final.

No obstante, los cuadrangulares de este semestre terminaron sin buenas cifras de asistencia en la última fecha y eso habría generado un ambiente propicio para el regreso de los playoffs.

La asamblea de Dimayor se realizará desde este miércoles 10 de diciembre, con la participación de los 36 clubes profesionales. Allí se votará el sistema de campeonato y otros temas clave.

“Mañana vamos a hablar de fútbol, de sistemas de campeonato, reglamentos, fair play financiero, propuestas de lo que queremos en la Liga, Copa y Torneo. El jueves vamos a tomar las decisiones en la asamblea“, explicó Zuluaga.

Trofeo oficial de la Liga Betplay | Foto: Cristian Bayona

¿Cuándo inicia la liga colombiana en 2026?

Carlos Mario Zuluaga también reveló la fecha tentativa para el inicio de la Liga BetPlay en enero de 2026. Los jugadores tendrán un par de semanas de descanso antes de volver a trabajos de pretemporada y encarar el debut.