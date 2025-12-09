Suscribirse

Deportes

Sin cuadrangulares: Dimayor anunció cambios y el nuevo formato de la Liga BetPlay 2026

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, dio detalles de su propuesta para cumplir con las fechas establecidas por la Fifa antes del Mundial.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

9 de diciembre de 2025, 5:36 p. m.
Bogotá. Marzo 26 de 2025. En la sede administrativa de la Federación Colombiana de Fútbol, Carlos Mario Zuluaga fue presentado oficialmente como el nuevo presidente de la DIMAYOR. (Colprensa - Catalina Olaya)
Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor. | Foto: Catalina Olaya

Con motivo del Mundial 2026, la Fifa exige a todas las federaciones miembro que sus competencias nacionales hayan terminado en la primera semana de junio. La Dimayor no está exenta de esa orden y, por ello, deberá modificar el calendario del primer semestre.

Contexto: ¿Por qué la final de Junior vs. Tolima será entre semana? La verdadera razón levantó tierrero

En ese orden de ideas, el presidente Carlos Mario Zuluaga confirmó su propuesta para recortar el campeonato y asegurar que la final se juegue a más tardar el 5 de junio de 2026.

Aunque falta la aprobación de la asamblea, es un hecho que en el próximo torneo se eliminarán los cuadrangulares y la fecha de clásicos.

“No es el que más me gusta, sino es el que cabe dentro de las fechas posibles para jugar al fútbol. Entonces tendríamos un torneo todos contra todos sin clásicos, 19 fechas; tendríamos el sistema de playoffs, no nos da fecha para cuadrangulares y eso nos llevaría a tener un campeón para el 5 de junio, que es lo que estamos buscando”, indicó.

Así se jugará la Liga BetPlay 2026-I

Esto quiere decir que se disputará una fecha menos en comparación con el presente campeonato, que sí tuvo jornada de clásicos.

Una vez se conozcan los ocho clasificados, habría sorteo para determinar las llaves de cuartos de final a partido de ida y vuelta. Poco a poco se irán eliminando los equipos hasta conocer los dos clasificados a la gran final.

Cabe recordar que este sistema ya se utilizó en la década pasada y solía tener aprobación entre los hinchas; sin embargo, les costaba grandes pérdidas a los clubes que caían eliminados en cuartos de final.

Contexto: Programación de la final de la Copa BetPlay: fechas y horarios para ver Nacional vs. Medellín

No obstante, los cuadrangulares de este semestre terminaron sin buenas cifras de asistencia en la última fecha y eso habría generado un ambiente propicio para el regreso de los playoffs.

La asamblea de Dimayor se realizará desde este miércoles 10 de diciembre, con la participación de los 36 clubes profesionales. Allí se votará el sistema de campeonato y otros temas clave.

“Mañana vamos a hablar de fútbol, de sistemas de campeonato, reglamentos, fair play financiero, propuestas de lo que queremos en la Liga, Copa y Torneo. El jueves vamos a tomar las decisiones en la asamblea“, explicó Zuluaga.

Bogotá. Junio 24 de 2025. Independiente Santa Fe enfrenta a Independiente Medellín, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de final de ida, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).
Trofeo oficial de la Liga Betplay | Foto: Cristian Bayona

¿Cuándo inicia la liga colombiana en 2026?

Carlos Mario Zuluaga también reveló la fecha tentativa para el inicio de la Liga BetPlay en enero de 2026. Los jugadores tendrán un par de semanas de descanso antes de volver a trabajos de pretemporada y encarar el debut.

El próximo campeonato iniciaría el 16 de enero, ya que es el año de Copa Mundial de la Fifa; los jugadores necesitan descanso, esa es otra de las razones de las fechas de estas finales”, indicó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Florida reimpulsa restricción: la ley de DeSantis que limita redes sociales a menores vuelve a estar vigente

2. Impactante video: sicario se hizo pasar por cliente y mató a quemarropa al dueño de un restaurante en Barranquilla

3. Venezuela inicia el pago del Bono Complementario Familiar en diciembre: monto y cómo reclamar el beneficio

4. Los cinco posibles destinos de Luisa Agudelo para 2026: se confirmó la lista de equipos

5. ¿María Corina Machado contempla el “exilio”?: esto reveló su exjefa de campaña desde Oslo, un día antes de la entrega del Nobel

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Carlos Mario ZuluagaDimayorLiga Betplayliga colombiana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.