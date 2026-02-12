Nación

Vicecontralor Carlos Mario Zuluaga denunció en la Fiscalía “un entrampamiento de políticos” de La Guajira

El funcionario aseguró que lo siguieron, le hackearon el celular y le tomaron fotos.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 1:27 p. m.
Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor general de la República en funciones.
Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor general de la República en funciones.

La denuncia del vicecontralor Carlos Mario Zuluaga se acompaña de una serie de elementos de prueba que advierten un supuesto entrampamiento en su contra y que, de acuerdo con el propio funcionario, proviene de políticos en el norte del país, justamente los que están siendo investigados por la Contraloría.

Aseguró el funcionario, desde el búnker de la Fiscalía, que la información recibida advierte una serie de hechos de sabotaje e incluso exposición en redes sociales con supuestos casos de abuso y corrupción en los que estaría comprometido y que en el próximo fin de semana se harían virales, a través de las llamadas bodegas.

“Estamos presentando una denuncia de información que hemos recibido de un entrampamiento que están ejecutando políticos del departamento de La Guajira, del Cesar y funcionarios públicos del municipio de Sabanalarga. Hemos puesto en conocimiento las informaciones que hemos recibido relacionadas con la búsqueda de testigos falsos, para que puedan testificar en mi contra sobre temas de abuso, corrupción y hechos que van a ser replicados por bodegas este fin de semana”, dijo el vicecontralor.

Formalmente, ante la Fiscalía, radicó la denuncia con el propósito de que se adelante una investigación y se pueda establecer no solo el origen de esas intimidaciones, sino los responsables de hackear su celular y obtener información relevante sobre su vida privada que, de acuerdo con su denuncia, se haría pública a través de redes sociales.

“Mi función como vicecontralor general es investigar el uso adecuado y correcto de los recursos públicos y efectivamente nosotros en el departamento de La Guajira, como en Sabanalarga, hemos detectado irregularidades en el manejo de algunos proyectos que se ejecutan con regalías y otros fondos”, señaló Zuluaga al radicar la denuncia en la Fiscalía.

Advirtió el funcionario que incluso su esquema de seguridad ha sido testigo y ha evidenciado momentos particulares en sus desplazamientos, como personas que toman fotos, que graban videos o que se encuentran en sitios distintos. Todo fue puesto en conocimiento de la Fiscalía a través de la denuncia.

“El equipo de seguridad viene registrando desde hace varias semanas en Cartagena y en Santo Tomás, que estuvimos e incluso en la sede de la Contraloría, personas que me han grabado y toman fotografías de los desplazamientos, y eso ya venía registrándose por parte del equipo de seguridad, pero esto ya se ha acumulado en esta denuncia que hemos radicado”, señaló el vicecontralor.

Carlos Mario Zuluaga, contralor general de la República en funciones.
Carlos Mario Zuluaga, denunció un "entrampamiento de políticos" en su contra.

Con la denuncia, la Fiscalía podrá abrir la investigación correspondiente y empezar algunos actos de verificación, como determinar si el celular y los equipos de cómputo del vicecontralor fueron objeto de manipulación remota, además de los seguimientos a que hace referencia en su denuncia.

