Nación

Hallan aumento billonario en contratos antes de la Ley de Garantías, mientras el Gobierno busca plata para emergencias

La Contraloría halló un incremento de 7 billones de pesos en la contratación directa de este año.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 4:58 a. m.
La Contraloría General de la República reveló que antes de la ley de garantías se firmaron contratos por 32 billones de pesos. Hubo un aumento del 30%, en comparación del 2022.
La Contraloría General de la República reveló que antes de la ley de garantías se firmaron contratos por 32 billones de pesos. Hubo un aumento del 30%, en comparación del 2022. Foto: El País

Un escándalo de grandes proporciones acaba de destapar la Contraloría General de la República al hallar un aumento elevado en el número de contratos que se firmaron durante enero de 2026, antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, la cual restringe esos acuerdos antes de las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República.

El ente de control confirmó que en el primer mes de ese año se firmaron más de 520.000 contratos directos por un total de 32 billones de pesos, de los cuales, 348.00 son por 17 billones de pesos que se concentran en el orden territorial y más de 14 billones de pesos en 164.000 contratos que salieron del orden nacional.

YouTube video UAODTc-ysyw thumbnail

El aumento desproporcionado salió cuando la Contraloría comparó enero del año 2022, mismo periodo que tenía restricciones a la contratación directa por elecciones, y en los que se firmaron más de 495 mil contratos por 25 billones de pesos. Esas cifras, comparadas con las que dejó el 2026, dejaron un aumento del 5% en número de contratos y 30% en valores.

Lo particular es que ese incremento de contratos antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, se dieron en medio de la insistencia del Gobierno Petro de decretar una nueva emergencia económica para recaudar 8 billones de pesos, que permitan atender las emergencias que han dejado las lluvias en la costa Caribe.

Cúcuta

Habla alcalde de El Carmen, municipio que el ELN ha atacado sin descanso desde el lunes: lo protege un chaleco antibalas y dos escoltas

Cartagena

Encuentran, en medio de las inundaciones, los cadáveres de dos hermanos arrastrados por una creciente súbita en San Pelayo

Bogotá

Gobierno Petro decreta emergencia económica por graves inundaciones: estas son las regiones incluidas en el documento

Bogotá

Los Ecopuntos de Bogotá: conozca dónde puede botar los escombros y residuos voluminosos en la ciudad

Bogotá

Familiares de Miguel Uribe Turbay rechazan el asesinato del empresario y su escolta en el norte de Bogotá: “Me acompañaron en mi duelo”

Medellín

Cortes de agua en Medellín y municipios cercanos este 12 de febrero: EPM anunció suspensiones por modernización de redes

Cartagena

Este es el angustiante clamor de la esposa de DJ Dever, uno de los compositores de Macta Llega, desaparecido en el Atlántico

Nación

Gobierno anuncia terminación de contratos para servicios de salud en cárceles del país, ¿por qué?

Empresas

Fedearroz se pronunció sobre auditoría realizada por la Contraloría General: “No constituyen una decisión definitiva”

Empresas

Contraloría terminó auditoría a fondo que administra Fedearroz y encontró tremenda sorpresa

La Contraloría confirmó en el informe: “Con relación al nivel de gobierno, el orden nacional reportó en enero de 2026 un total de 164.813 contratos suscritos bajo las diferentes modalidades de Contratación Directa, por un valor de $14,86 billones. Esto representa un incremento del 52,6% en el número de contratos y del 68,2% en el valor contratado”.

Katherine Miranda denunció contratos del Gobierno Nacional con RTVC por más de $70 mil millones para publicidad

Las entidades del orden nacional que más destinaron recursos para adjudicar contratos de forma directa son el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) con 1,7 billones de pesos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con 1,2 billones de pesos y la Unidad Administrativa Especial de la Aerocivil con 0,7 billones de pesos.

Las entidades territoriales que lideraron el ranking de ese incremento de contratos antes de la restricción por elecciones, son el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla con 1,33 billones de pesos, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín con 0,88 billones y Santiago de Cali Distrito Especial con 0,54 billones de pesos.

La Contraloría confluyó que la mayoría de esos contratos se dieron bajo la modalidad de prestación de servicios con un total de 501.000 convenios, lo que representa un 96% del total de acuerdos.

Más de Nación

José Reinel Contreras Yaruro, alcalde de El Carmen, Norte de Santander.

Habla alcalde de El Carmen, municipio que el ELN ha atacado sin descanso desde el lunes: lo protege un chaleco antibalas y dos escoltas

Dos hermanos fueron hallados sin vida tras ser arrastrados por una corriente súbita en San Pelayo, Córdoba.

Encuentran, en medio de las inundaciones, los cadáveres de dos hermanos arrastrados por una creciente súbita en San Pelayo

La Contraloría General de la República presentó un estudio que revela graves deficiencias estructurales y de planeación en el uso de regalías y evidencia graves deficiencias estructurales y fallas de planeación, especialmente en municipios productores de recursos no renovables.

Hallan aumento billonario en contratos antes de la Ley de Garantías, mientras el Gobierno busca plata para emergencias

El presidente Gustavo Petro lideró una extensa jornada en Córdoba.

Gobierno Petro decreta emergencia económica por graves inundaciones: estas son las regiones incluidas en el documento

Los Ecopuntos móviles no permanecen de manera permanente en un solo lugar.

Los Ecopuntos de Bogotá: conozca dónde puede botar los escombros y residuos voluminosos en la ciudad

Los familiares del senador se solidarizaron con la familia del empresario.

Familiares de Miguel Uribe Turbay rechazan el asesinato del empresario y su escolta en el norte de Bogotá: “Me acompañaron en mi duelo”

Cortes de agua en Medellín.

Cortes de agua en Medellín y municipios cercanos este 12 de febrero: EPM anunció suspensiones por modernización de redes

DJ Dever, desaparecido en Atlántico.

Este es el angustiante clamor de la esposa de DJ Dever, uno de los compositores de Macta Llega, desaparecido en el Atlántico

Las autoridades investigam este violento crimen.

Esto dijo una vocera del gimnasio tras el doble asesinato a las afueras de exclusivo establecimiento en el norte de Bogotá

Nueve excombatientes de las Farc reconocen crímenes contra comunidades étnicas en audiencia histórica de la JEP en Cali.

La Corte Constitucional emitió una decisión “salomónica” en el choque de trenes entre la JEP y Justicia y Paz

Noticias Destacadas