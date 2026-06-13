El cambio de apariencia de alias Víctor Chalá, señalado asesino del periodista Mateo Pérez, que fue capturado en Tolima

Las autoridades capturaron en las últimas horas a Jhon Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, el disidente de las Farc que era buscado por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda.

La captura se produjo en horas de la noche del pasado viernes 12 de junio en el municipio de Flandes, Tolima, durante un retén y en momentos en que intentaba desplazarse con destino al departamento de Caquetá.

Alias Víctor Chalá era requerido delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado y cinco más en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

En redes sociales, Víctor Chala, el disidente buscado por grave caso del periodista Mateo Pérez Rueda, se exhibe en motos y camionetas

En imágenes difundidas por las autoridades se observa a Chala con una apariencia distinta a la de la foto en donde se anunciaba una millonaria recompensa por su captura. El sujeto luce un poblado bigote y tiene la cabeza rapada.

Jhon Edison Chala Torrejano, conocido con el alias Víctor Chala, fue capturado en el peaje de Flandes, Tolima. Foto: Suministrada a Semana

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió este sábado a la captura y le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro.

“No lo vaya a soltar, como hizo con Calarcá después que lo habíamos capturado aquí en Antioquia, estaremos muy pendientes del proceso en la Fiscalía”, señaló.

La fuga de alias Chala: así escapó el señalado asesino del periodista Mateo Pérez en medio de un operativo militar

500 millones de recompensa

De acuerdo con las autoridades, Chalá Torrejano fue cabecilla financiero de la comisión Darío Gutiérrez, de las disidencias de las Farc, en 2024, y desde abril había sido designado como cabecilla de la comisión armada en Briceño, departamento de Antioquia.

Este sujeto, quien se habría convertido en hombre cercano a alias Primo Gay, fue señalado el pasado 7 de mayo de ordenar y participar activamente en la desaparición y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, en la vereda Palmichal, del municipio de Briceño, en Antioquia.

El periodista se internó en zona roja de Briceño para investigar el actuar del frente 36 de las disidencias, así como sus confrontaciones con el Ejército y el Clan del Golfo.

En este municipio, desde hace varios meses, las disidencias y el Clan del Golfo han cometido diferentes hechos de violencia que han sumido a esa población en una grave crisis.

Por Chalá Torrejano, la Policía Nacional y la Gobernación de Antioquia habían ofrecido una recompensa de 300 millones de pesos para dar con su paradero, mientras que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, incrementó este monto hasta los 500 millones de pesos.