Casi llorando, la joven que señaló a Hollman Morris por acoso sexual denunció persecución y sobornos: “No se lo deseo a nadie”

Lina Castillo, la joven que en 2019 relató públicamente el acoso sexual y laboral que sufrió durante varios meses por parte de Hollman Morris, cuando fungía como concejal de Bogotá, reapareció este martes 28 de julio para exigir justicia frente a los señalamientos públicos que hizo el actual gerente de RTVC y su abogada.

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El fuerte pronunciamiento lo hizo en medio de la audiencia en la cual la jueza 86 penal municipal con función de conocimiento de Bogotá avalara la petición de la Fiscalía para precluir el caso por los delitos de injuria y calumnia relacionadas con las manifestaciones hechas por Lina Castillo en contra de Morris.

Después de emitir su decisión, el gerente de RTVC pidió la palabra para cuestionar los señalamientos en su contra por parte de la joven, asegurando que se trataba de una estrategia para afectar su buen nombre e imagen.

Las palabras de Morris generaron un fuerte debate por parte de la representante de Castillo y la abogada del funcionario en medio de la diligencia judicial que se extendió por cinco horas y media.

Con la voz entrecortada, la joven aseveró que los señalamientos hechos en su contra son otra forma de revictimización.

Castillo indicó que desde que tomó la decisión de denunciar a Hollman Morris, ha recibido todo tipo de agravios por parte de las colectividades de las que alguna vez hizo parte y de personas que trabajaron con ella y que empezaron a atacarla en redes sociales, publicando información íntima y reservada para intentar restarle credibilidad a su relato.

“Pero ya que Holman Morris lo hace, pues yo también quiero pronunciarme, Señoría, porque, verdad, no solamente fue revictimizante escuchar, sino he tenido que vivir con amenazas y persecuciones, tal y como se conoció y se volvió a hablar de ello, que para mí realmente no solamente es revictimizante, sino también me afecta nuevamente que he tenido que pasar por todo esto y aún así estar acá y estar como si nada, sin un esquema de protección, sin un trabajo público y un nombramiento”, añadió.

Todo lo manifestado tanto por Morris como por su defensa, la abogada Claudia Patricia Cristancho Torres, le provocaron un gran malestar y angustia.

“Pero además de ello, venir a que me juzguen y seguir siendo señalada. Sí, porque la que está siendo señalada sigo siendo yo y no vine aquí a revictimizarme, pero sí vine hoy a vivir toda la reoptimización de lo que ha sido este proceso. Entonces vienen y me señalan”, manifestó.

Igualmente, cuestionó las aseveraciones hechas por Morris, quien enumeró las afectaciones a su buen nombre con este proceso penal.

“Pero además de esto, se habla de una justicia mediática. Cuando yo no fui la primera mujer que lo denunció, la primera mujer que lo denunció fue Patricia Casas y gracias a Patricia nos motivamos a seguir denunciando porque pensamos que era algo muy ajeno, algo que no nos pasaba o que nos pasó incluso simplemente por ser quienes éramos y en mi caso por ser joven, por tener vocería, por ser defensora de derechos humanos”, indicó.

Hollman Morris fue denunciado por acoso sexual Foto: Daniel Reina Semana

Durante estos cuatro años en los que Hollman Morris ha tenido cargos importantes y respaldo de la Presidencia, la joven asegura que fue totalmente excluida.