Arena USC en Cali: dónde queda y cuál es la capacidad del escenario elegido para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

La elección de la Arena USC, como lugar oficial para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, marcó un cambio frente a la idea inicial de realizar la ceremonia en una guarnición militar.

Finalmente, el acto protocolario tendrá lugar en este centro de eventos de la Universidad Santiago de Cali el próximo 7 de agosto, considerado uno de los recintos más modernos del país por sus características técnicas y logísticas.

Confirman lugar de posesión del presidente Abelardo De La Espriella: será en el USC Arena, auditorio de la Universidad Santiago de Cali

Ubicada en la sede Pampalinda de la universidad, sobre la calle 5, la Arena USC cuenta con capacidad para más de 2.200 asistentes, dispone de silletería tipo cine, zonas VIP y preferenciales, un sistema de sonido e iluminación de última generación, pantallas distribuidas en el escenario y más de 800 parqueaderos. Además, fue diseñada para albergar conciertos, congresos, eventos académicos y espectáculos de gran formato.

En entrevista con El Debate de SEMANA, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que la ciudad asume la designación como un momento histórico y destacó que la decisión va más allá del acto protocolario.

“Esto es un hecho histórico, algo sin precedente en la historia de Colombia. Para Cali, para el Valle del Cauca y para toda nuestra región. El presidente De La Espriella lleva toda su campaña diciendo que va a gobernar desde las regiones (…) y ahora seremos el lugar de su posesión”, afirmó.

El mandatario agregó que la ciudad ya tiene experiencia organizando eventos de talla internacional y recordó la realización de la COP16 como una muestra de su capacidad logística.

“Estamos listos para recibir lo que nos dicen que serán alrededor de 20 jefes de Estado (…) También el Rey de España posiblemente va a estar acá y, evidentemente, vendrán de nuevo los medios del mundo a Cali”, señaló.

En materia de seguridad, Eder indicó que ya se realizó el primer consejo extraordinario para coordinar el dispositivo que acompañará la ceremonia. Según explicó, habrá un refuerzo de soldados y policías, sistemas especializados para prevenir amenazas y una estrategia similar a la implementada durante la COP16.

“No vamos a ahorrarnos ningún esfuerzo para proteger a Cali contra el terrorismo o cualquier acto de violencia de este tipo”, sostuvo.

Cali activa plan de máxima seguridad para la posesión de Abelardo De La Espriella, el 7 de agosto

El alcalde también reiteró que las manifestaciones serán permitidas siempre que se desarrollen de manera pacífica.

“Cualquier manifestación política o de protesta, siempre y cuando sea pacífica y dentro del marco de la ley, no tendrá ningún problema. Pero cualquier acto de violencia, de vandalismo o de bloqueo será enfrentado con absoluta contundencia”, enfatizó.

Como parte de las medidas preventivas, la administración distrital anunció una bolsa de recompensas de hasta 500 millones de pesos para quienes suministren información que permita anticipar o evitar posibles acciones terroristas relacionadas con la posesión presidencial.

“Tenemos una bolsa ya de hasta 500 millones de pesos por información acerca de cualquier intento de ataque terrorista que se esté gestando en Cali en los días del 7 de agosto o los días cercanos”, concluyó el alcalde.