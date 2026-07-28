El crimen de María Camila Potosí mantiene consternados a los habitantes del Valle del Cauca y ha encendido las alarmas sobre los feminicidios registrados en el país, una situación ante la cual la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a distintas instituciones para que den una respuesta inmediata frente a estos hechos.

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Sin embargo, el caso de María Camila está lejos de cerrarse. Durante una reciente entrevista concedida al podcast Más Allá del Silencio, los padres de la víctima aseguraron que la mujer señalada de ser la última persona en verla con vida ha entregado versiones contradictorias a las autoridades. Se trata de Juliet Angulo, quien figura como la principal sospechosa dentro de la investigación.

Alexander Potosí, el padre de la joven, dijo en la conversación que un día después de encontrar el cuerpo de su hija, confrontaron a Angulo por las supuestas inconsistencias en lo que había dicho. Según relató, los tiempos mencionados por la sospechosa no coinciden con el material recopilado por las cámaras de seguridad del sector. Además, señaló que la mujer se mostraba extrañamente inquieta al momento de relatar los últimos minutos de María Camila.

“Esa muchacha está mintiendo. Ella sabe, ella sabe realmente todo lo que pasó con mi hija. Decía que ya no la tenía. Está diciendo mentiras, no concuerdan los tiempos”, reiteró el padre.

Por su parte, la madre de la joven, Alba Gómez, afirmó que uno de los momentos más difíciles fue la entrega de los resultados por parte de Medicina Legal. En ese instante, la familia se enteró de que el bebé que María Camila llevaba en el vientre había sido extraído durante el crimen.

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Sin duda, este caso se ha vuelto uno de los más impactantes en los últimos meses en Colombia. Hasta ahora, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 250 millones de pesos por información que ayude a esclarecer el homicidio y encontrar a los culpables.

El progreso de las investigaciones es clave para entender lo que ocurrió y definir quiénes son responsables en este lamentable suceso. Por ello, las autoridades mantienen habilitados los canales oficiales de información para recibir cualquier dato de la ciudadanía que contribuya a dar con el paradero de los autores del crimen y permitir el cobro de la recompensa ofrecida.