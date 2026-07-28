El aumento salarial de 2026 mejoró los ingresos de los soldados profesionales, pero también abrió un debate dentro del Ejército sobre la necesidad de revisar la escala salarial entre los distintos rangos.

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¿Por qué el Ejército quiere revisar el salario de los soldados profesionales?

La actualización salarial decretada por el Gobierno Nacional para los integrantes de las Fuerzas Militares en 2026 buscó responder a una petición histórica: mejorar los ingresos de quienes conforman la base operativa del Ejército.

Sin embargo, meses después de entrar en vigor el nuevo esquema, la propia institución advirtió que el incremento plantea un reto adicional: revisar si la escala salarial continúa reflejando las responsabilidades y la jerarquía de cada grado.

La discusión surgió luego de que trascendiera un informe interno del Ejército en el que se plantea la necesidad de evaluar la estructura de remuneración vigente.

El objetivo no sería reversar los aumentos otorgados, sino analizar si la diferencia salarial entre soldados profesionales, suboficiales y algunos oficiales sigue siendo proporcional a las funciones que desempeña cada uno.

La preocupación institucional no radica en el aumento concedido a los soldados profesionales, sino en los efectos que produjo sobre la estructura salarial de la carrera militar.

Las Fuerzas Militares funcionan bajo un sistema jerárquico en el que cada ascenso implica mayores niveles de responsabilidad, liderazgo, experiencia y capacidad de mando.

En consecuencia, la remuneración también ha buscado históricamente guardar una diferencia entre cada grado.

Con el reajuste de 2026, varios rangos inferiores recibieron incrementos superiores al aumento general del 7 %, una decisión que buscó reducir rezagos salariales.

Sin embargo, esa nivelación también redujo la distancia económica entre un soldado profesional y algunos suboficiales, especialmente en los primeros grados.

Esto llevó al Ejército a plantear la necesidad de revisar si la estructura continúa siendo coherente con la organización militar.

El Ejército busca que la escala salarial refleje las responsabilidades y el nivel de mando de cada grado militar. Foto: Getty Images

La revisión planteada por el Ejército no implica una reducción de los ingresos

Hasta el momento no existe ninguna decisión del Gobierno para modificar nuevamente los salarios ni para reducir el ingreso de los soldados profesionales.

El Decreto 384 de 2026 continúa vigente y establece los sueldos básicos para oficiales, suboficiales, soldados profesionales e infantes de marina profesionales, así como las demás asignaciones contempladas para el personal de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Cualquier cambio requeriría la expedición de un nuevo decreto por parte del Gobierno Nacional.

En otras palabras, la discusión que hoy plantea el Ejército corresponde a un análisis sobre el equilibrio de la carrera militar.

No hace parte de una medida que afecte de inmediato el bolsillo de los uniformados.

Por ahora, el debate permanece en el terreno técnico y administrativo.

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Cualquier eventual ajuste dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno Nacional tras analizar la estructura salarial de las Fuerzas Militares.

Un asunto que combina criterios presupuestales, reconocimiento al personal y preservación de la jerarquía que caracteriza la carrera militar.