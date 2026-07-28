Medellín puso en marcha el Task Force Medellín 2026, una estrategia conjunta con el FBI y agencias internacionales para reforzar la seguridad durante la Feria de las Flores y detectar posibles amenazas antes de que ocurran.

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Task Force Medellín 2026: seguridad con FBI durante la Feria de las Flores

Medellín activó una estrategia de cooperación internacional denominada Task Force Medellín 2026, un grupo especial que integra capacidades de Colombia y Estados Unidos.

El objetivo es el de fortalecer la seguridad durante la Feria de las Flores y otros eventos de alta afluencia como Colombiamoda.

De acuerdo a lo que ha informado la Al caldía de Medellín la operación estará activa entre el 28 de julio y el 10 de agosto de 2026.

Un periodo en el que la ciudad recibirá miles de visitantes nacionales y extranjeros para participar en actividades culturales, conciertos y desfiles tradicionales.

La iniciativa fue presentada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y cuenta con la participación de entidades como el FBI, Homeland Security Investigations (HSI), US Marshals, Interpol, Migración Colombia, la Policía Nacional y organismos de seguridad locales.

Así funciona el ‘Task Force’, la estrategia de la Alcaldía de Medellín, el FBI y el gobierno de Estados Unidos para blindar la Feria de las Flores https://t.co/KA32efq6tv pic.twitter.com/Ja4gfJoUYu — Infobae Colombia (@infobaecolombia) July 28, 2026

¿Qué es el Task Force y cómo operará?

El Task Force funciona como una fuerza de coordinación entre autoridades de diferentes países para compartir información de inteligencia, revisar alertas y anticipar posibles amenazas.

Uno de los principales objetivos será identificar personas que puedan representar riesgos para la seguridad, especialmente aquellas relacionadas con delitos como explotación sexual, abuso contra menores o personas requeridas por la justicia internacional.

Para ello, las autoridades utilizarán herramientas de verificación y bases de datos internacionales como Angel Watch, NCMEC e información de Interpol, que permiten cruzar datos sobre antecedentes, alertas migratorias y posibles vínculos criminales.

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Controles en aeropuertos y puntos estratégicos

Uno de los focos de la estrategia será el control de ingreso de viajeros al país.

Las autoridades realizarán verificaciones migratorias y acciones preventivas en puntos de llegada como el aeropuerto internacional José María Córdova, además de otros lugares estratégicos de la ciudad, como lo ha informado la alcaldía de Medellín.

La Alcaldía indicó que la intención es garantizar que los turistas que llegan a disfrutar de la Feria de las Flores encuentren una ciudad segura, pero impedir el ingreso de personas que pretendan cometer delitos durante la temporada de eventos.

Más allá de aumentar la presencia de uniformados, el enfoque del Task Force está basado en la anticipación: detectar amenazas antes de que ocurran hechos delictivos mediante intercambio de información entre agencias.

La estrategia busca que la Feria de las Flores mantenga su carácter turístico y cultural, mientras las autoridades fortalecen los mecanismos para enfrentar delitos que puedan afectar a visitantes y habitantes de Medellín.

Así, Medellín apuesta por una operación conjunta con alcance internacional para que la Feria de las Flores sea una celebración masiva, pero con controles reforzados desde las fronteras hasta las calles de la ciudad.