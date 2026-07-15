Medellín entró al top 10 de las ciudades más hermosas de Time Out; este es el puesto que ocupa la capital antioqueña

Medellín volvió a recibir un reconocimiento internacional. La prestigiosa revista de turismo Time Out incluyó a la capital antioqueña en su listado de las 10 ciudades más bonitas del mundo en 2026, ubicándola en el noveno lugar, por encima de varios de los destinos más icónicos del planeta.

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El listado fue elaborado por la editora de viajes de la publicación, Grace Beard, a partir de una encuesta realizada a 24.000 ciudadanos en diversas partes del mundo. La consulta partió de una pregunta directa: “¿Describiría su ciudad como bonita?”. Con base en las respuestas afirmativas, la revista construyó un “índice de belleza”, al que posteriormente sumó criterios como el entorno natural, la arquitectura, el urbanismo, el paisaje, la identidad visual y el carácter distintivo de cada destino.

En el caso de Medellín, el 66 % de los encuestados aseguró que considera a la ciudad como un lugar hermoso, un contundente resultado que le permitió ingresar al selecto top 10 del escalafón mundial.

En su reseña, Time Out destacó la ubicación privilegiada de la capital antioqueña en el Valle de Aburrá, rodeada por imponentes montañas y una abundante cobertura vegetal, características que hacen que el paisaje natural esté presente prácticamente desde cualquier punto de la ciudad.

Este reconocimiento llega en un momento en el que la capital de Antioquia continúa consolidándose como uno de los principales referentes turísticos de Colombia y de América Latina, impulsada por una oferta que combina naturaleza, cultura, gastronomía, eventos y transformación urbana.

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Tras conocerse el listado, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró el reconocimiento a través de sus redes sociales. “Qué orgullo. La revista Time Out incluyó a Medellín entre las 10 ciudades más lindas del mundo, ubicándola por encima de ciudades como Viena, Río de Janeiro, Florencia y San Diego. No hay mayor honor que ser su alcalde”, escribió el mandatario.

En los últimos años, la ciudad ha sido protagonista de diversos listados internacionales relacionados con turismo, innovación y calidad de vida, lo que ha contribuido a fortalecer su imagen ante viajeros nacionales y extranjeros.

La inclusión en este ranking representa un nuevo respaldo a ese posicionamiento global y reconoce atributos como su paisaje montañoso, la integración entre naturaleza y urbanismo, así como la identidad que la caracteriza, consolidándola como uno de los destinos colombianos con mayor visibilidad en el escenario turístico internacional.