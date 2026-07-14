Una juez declara nula la imputación de cargos a Daniel Quintero Calle por caso de Aguas Vivas; el exalcalde anuncia que pedirá protección a la CIDH

Una jueza de Medellín acaba de declarar la nulidad en la imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín y hoy superintendente de Salud, Daniel Quintero, por el caso de Aguas Vivas.

Según la togada, la Fiscalía no cumplió con lo que exige la ley para que ese procedimiento jurídico sea necesario para avanzar en la investigación.

“Se suscitó una afectación al derecho al debido proceso (...) dado que la Fiscalía no cumplió con la carga establecida en lo concerniente a expresar una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en un lenguaje comprensible, dado que no explicó con suficiencia que la conducta desplegada se adecúa típicamente al delito endilgado”, dijo.

La jueza, además, dijo que “esta ausencia de detalle configura un déficit tan grave que afecta el derecho a la defensa (...) dado que se observa una absoluta falta de claridad y ausencia de definición en las circunstancias concretas que impiden que se ejerza una adecuada defensa”.

Son varios los procesos liderados por la pasada administración de Quintero que están siendo investigados. Foto: El Colombiano

La decisión se dio en medio de que la exsecretaria de Suministros y Servicios y secretaria general (e) de la Alcaldía de Medellín en el periodo de Quintero, Karen Bibiana Delgado Manjarrés, reclamara que se le estaba violando el debido proceso.

Daniel Quintero responde a acusaciones de Fico Gutiérrez. Se refirió a los computadores, la Clínica de la 80 y el programa Aguas Vivas

Ella era una de las 13 personas llamadas a juicio por el caso de Aguas Vivas, escándalo en el que la Fiscalía señala que hubo corrupción.

Según el ente acusador, el exalcalde incurrió en delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos con tres particulares para permitir el avalúo en más de 40.000 millones de pesos de un predio en El Poblado, en el sur de Medellín.

Al restituir el inmueble, según la Fiscalía, hubo irregularidades que originaron el proceso penal.

Alcaldía de Medellín fue avalada como víctima en el proceso penal contra Daniel Quintero Calle

Sin embargo, el exalcalde Daniel Quintero Calle dice otra cosa. Según el hoy superintendente de Salud, el panorama es otro y responsabilizó al hoy alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Daniel Quintero Calle fue citado a juicio disciplinario por el escándalo de Aguas Vivas

“Fico la recibió ‘gratis’ en un negocio ilegal que obligaba a la Alcaldía a ofrecer el lote como obligación urbanística y darle el resultado de la venta al propietario inicial. Un juez declaró ilegal el negocio y se le devolvió al dueño. Se enviaron copias a la Procuraduría para investigar el caso. El lote no se compró”, dijo Quintero.

La Fiscalía apeló la decisión.