Este miércoles 20 de mayo, en el juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín se reanudó la audiencia en contra del exalcalde y actual superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, por el denominado escándalo de Aguas Vivas.

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En la diligencia judicial que se extendió por una hora y 40 minutos, la jueza acreditó como “víctima” a la Alcaldía de Medellín. Esto al considerar que los hechos materia de investigación la afectaron de manera directa.

“Se afectó el normal funcionamiento de la entidad porque el Distrito de Medellín también tiene un interés legítimo en conocer la verdad de estos hechos objeto de estudio para examinar los factores internos que contribuyeron a los hechos punibles”, señaló la jueza citando los argumentos del apoderado de la Alcaldía de Medellín.

Para la funcionaria judicial, no son de recibo los argumentos de un “conflicto de intereses” entre el actual alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, y varios de los procesados, entre ellos Quintero Calle.

“Frente al posible conflicto de intereses o enemistad pública como lo calificaron algunos de los defensores entre el actual alcalde y uno de los ciudadanos procesados debe recordarse que según nuestra legislación procesal penal (...) le impone tanto a los particulares como a los servidores públicos el deber de denunciar ante la autoridad competente los delitos de cuya comisión se tenga conocimiento”, indicó.

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Esto al citar que la administración de Gutiérrez fue la encargada de denunciar las presuntas irregularidades en la cesión del terreno ubicado en el oriente de Medellín.

La jueza enfatizó que la Alcaldía de Medellín tenía la obligación legal y jurídica de solicitar una acreditación como víctima en este expediente.

La Fiscalía General señala al exmandatario de incurrir en los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Sin embargo, la acusación no se ha podido formalizar.

Esto debido, a que los abogados de seis de los procesados solicitaron la nulidad de todo lo actuado al considerar que la Fiscalía General omitió varios hechos jurídicamente relevantes en el escrito de acusación.

La acusación resalta las irregularidades en la compra, devolución y recompra del predio Aguas Vivas, ubicado en el oriente de la capital de Antioquia. Con esta acción, según resaltó la Fiscalía General, se generaron millonarios sobrecostos y, por ende, una afectación en las finanzas de la Alcaldía.

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Por estos mismos hechos fueron citados a juicio Fabio Andrés García Trujillo, exsecretario general de la Alcaldía de Medellín; Ingrid Vanessa González Montoya, exsecretaria de Gestión Humana; Yina Marcela Pedroza Gómez, exsubsecretaria legal de Movilidad; Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios y secretaria general (e); y Sergio Andrés López Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de Planeación.

Así como Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Ejecución Contractual; Alethia Carolina Arango Gil, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público; y Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Selección de Proveedores.