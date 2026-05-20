Daniel Quintero, superintendente de Salud, lideró operativo sorpresa en Bogotá: “Sí estaban”

En la tarde de este miércoles 20 de mayo, la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia llevó a cabo un operativo de inspección en un punto de dispensación de medicamentos de la red Cafam, en Bogotá.

Daniel Quintero lanza pulla a interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, y le exigió un “plan de choque consistente”

La jornada fue liderada por el superintendente Daniel Quintero Calle, quien expuso, a través de sus canales oficiales, los hallazgos relacionados con la disponibilidad de tratamientos e irregularidades en la atención a los usuarios.

El objetivo de la intervención fue examinar de manera directa la operación logística, las condiciones financieras y administrativas de los gestores farmacéuticos, así como verificar el trato que reciben los afiliados al momento de solicitar sus fórmulas médicas, según comentó el exalcalde de Medellín.

Hallazgos durante el operativo de control

Durante la inspección, las autoridades identificaron inconsistencias entre el inventario disponible en las bodegas del establecimiento y la información suministrada inicialmente a los ciudadanos que se encontraban en las filas de espera.

Llegamos y se empezaron a llenar los estantes con medicinas que antes fueron negadas. Así debe ser en todo el país. #SuperDefensor pic.twitter.com/DvZntKKBqG — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) May 20, 2026

“La orden es que las medicinas se tienen que entregar. Hoy estamos haciendo un operativo sorpresa donde nos encontramos lo de siempre, y es que le dicen a la gente que los medicamentos no están. Sí están”, afirmó Quintero.

“Había personas que llevaban seis meses esperando. Hoy que nosotros llegamos empezaron a llenar los estantes; al principio estaban vacíos, pero se abrieron las cajas que tenían guardadas, donde estaban los medicamentos, y a la gente por fin se los están entregando“, manifestó el superintendente durante el procedimiento.

Plan de intervención a nivel nacional

De acuerdo con el reporte de la entidad de control, esta acción forma parte de una estrategia más amplia que abarca diferentes regiones del país.

El funcionario confirmó que se están ejecutando más de 100 operativos simultáneos con el fin de auditar y regularizar la operación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y los operadores logísticos encargados de la farmacia.

Una visita del Superintendente Nacional de Salud @QuinteroCalle al punto de dispensación de Cafam en la Calle 51, de Bogotá, dejó en evidencia posibles irregularidades en la entrega de medicamentos a los usuarios. pic.twitter.com/wiG1fnwq0o — Canal 1 (@Canal1_Col) May 20, 2026

El superintendente describió las dificultades que afrontan los usuarios, quienes, en ocasiones, deben recurrir a actividades económicas informales para costear de forma particular los insumos médicos que sus entidades les niegan.

Ante este panorama, Quintero enfatizó la necesidad de contar con una institución de vigilancia con la capacidad jurídica y operativa suficiente para intervenir ante fallas del servicio.

“Se necesitaba y se necesita una Superintendencia de Salud con dientes, que no tenga miedo a enfrentar la ineptitud ni la corrupción”, concluyó el funcionario al cierre de la jornada de verificación.