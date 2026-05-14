Daniel Quintero, superintendente de Salud, revisó cómo opera la entrega de medicamentos: “Este es el problema”

El Superintendente Nacional de Salud de Colombia, Daniel Quintero Calle, hizo públicos sus primeros actos administrativos y operativos en el cargo.

A través de sus canales oficiales, el funcionario documentó una serie de inspecciones presenciales en centros de distribución para verificar la disponibilidad de insumos y tratamientos médicos tras las constantes quejas de la ciudadanía.

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Durante una de las visitas, se registró el caso de una mujer de la tercera edad afectada por la situación de suministros en el país. La usuaria manifestó que, desde el año pasado, no recibía sus medicamentos bajo el argumento de que no existían existencias en el inventario.

Ante este escenario, el superintendente realizó una verificación directa en el área de almacenamiento del lugar.

“Venimos nosotros y se aparece una paciente que viene y le dicen que no hay pañales, y ella misma lo encuentra aquí en la bodega, y miren hasta dónde hay pañales”, afirmó Quintero.

La diligencia tuvo como objetivo exponer que, en diversos casos, la problemática responde a fallas en la logística interna de los centros de entrega y no necesariamente a una ausencia real de los productos en el inventario físico.

Hallazgos en bodegas y medidas administrativas

Quintero mostró algunos errores a la hora de buscar los medicamentos. Foto: Superintendencia Nacional de Salud

En el mismo recorrido, un ciudadano solicitó un medicamento para la tiroides cuya entrega le había sido negada con anterioridad por falta de disponibilidad. Sin embargo, durante la presencia de la autoridad de salud, el personal del establecimiento confirmó que el fármaco sí se encontraba listo para ser entregado al paciente.

Ante la recurrencia de estos episodios, el funcionario señaló una contradicción entre la información entregada al usuario y la realidad de los estantes. “Este es el problema que encontramos siempre, que le dicen a la gente que no hay medicinas, venimos nosotros y están las medicinas”, subrayó el jefe de la cartera de inspección y vigilancia.

😡 Dicen que no hay medicinas ni pañales y ahí están. Operativo relámpago a instalaciones de gestores farmacéuticos en Bucaramanga. pic.twitter.com/dHIWje4ETB — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) May 14, 2026

El monitoreo incluyó diálogos directos con otros pacientes que reportaron demoras similares. Como consecuencia de estos hallazgos, la entidad anunció acciones correctivas inmediatas contra los operadores logísticos y prestadores del servicio.

“La orden de esta Superintendencia de Salud es que las medicinas se entreguen; a este punto vamos a iniciar las investigaciones”, concluyó el funcionario, haciendo referencia específica a los puntos de atención de Cafam analizados durante la jornada.

Con estas medidas se busca establecer si la retención de medicamentos es sistemática y garantizar que el flujo de tratamientos llegue de manera efectiva a la población.