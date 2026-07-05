Rodrigo Lara contesta al llamado de desobediencia civil de Iván Cepeda: “Ya sabemos que eso significa “primeras líneas” y “bloqueos”

En un discurso desde Cali, Iván Cepeda reiteró su llamado a la desobediencia civil. “Hoy no reconocemos como presidente de la República a Abelardo De La Espriella. Ya hemos dicho las razones por las que no lo hacemos...No le tememos, lo vamos a confrontar y lo vamos a derrotar. Vamos a ver quién se cansa primero, si el pueblo de hacer desobediencia o él de amenazarnos”, dijo.

“No reconoceremos a Abelardo De La Espriella”: Iván Cepeda explica qué es la desobediencia civil que impulsará contra el nuevo Gobierno

Cepeda, quien reconoció los resultados de las elecciones, lanzó esta idea el martes pasado en una rueda de prensa. Y la detalló en una manifestación pública desde la capital del Valle.

El designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, le contestó:" Desde Cali, ciudad que por la acción de milicianos de las disidencias padeció semanas de bloqueos, violencia y parálisis en 2021, Iván Cepeda anuncia que piensa repetir la historia. No reconoce la autoridad surgida de la voluntad de los colombianos expresada en las urnas. Eso es profundamente antidemocrático: en una democracia constitucional, el reconocimiento del resultado electoral es uno de sus pilares".

Lara aseguró que, además, es claro para dónde va ese concepto. “Llama a ese desconocimiento “desobediencia civil”. Un eufemismo para trasladar la confrontación política de las instituciones a la calle: ya sabemos que eso significa “primeras líneas” y bloqueos de las disidencias de la “paz total”. Los colombianos pueden tener la tranquilidad de que el nuevo gobierno hará cumplir la Constitución y la ley. Nunca permitirá que la violencia, los bloqueos o la intimidación vuelvan a imponerse sobre la vida cotidiana de los ciudadanos".

¿Qué es la desobediencia civil y a qué puede llevar a Colombia? Humberto Sierra Porto, expresidente de la Corte Constitucional, lo explica

Cepeda ha vinculado su desobediencia civil a cuatro condiciones. Las enumeró el día que anunció esta nueva tesis.

“Debe quedar totalmente claro y definido:

-Que De la Espriella renuncia a la nacionalidad de EEUU, y debe aclarar si es colaborador o miembro de agencias de seguridad de EEUU.

-Debe respetar plenamente nuestra seguridad nacional y nuestra soberanía judicial.

-Debe cesar toda persecución contra el presidente Petro y desistir de cualquier intento de extraditarlo.

-Debe cesar la persecución contra los opositores políticos y dejar de estimular su judicialización por parte del Departamento de Justicia de EEUU”, dijo.

Iván Cepeda convoca a la desobediencia civil pacífica y llama a ganar las elecciones de 2027. Foto: José Luis Guzmán/ El País

De lo contrario, según el senador, “como nos enseña la desobediencia civil, cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral, el ciudadano no solo tiene el derecho, sino el deber de resistir pacíficamente, negándose a colaborar con la injusticia, el oprobio y la opresión. Eso es lo que haremos, que no quepa duda si De la Espriella toma el camino de violar nuestra dignidad nacional”.

El senador habló con la BBC y no quiso detallar a qué se refería con ese llamado. “No es una acción violenta. Ustedes conocen cómo se hace esa resistencia civil”, les dijo.

Cuando en la cadena británica le preguntó ¿Cómo no lo van a reconocer? ¿Cómo sería esa desobediencia?, Cepeda solo atinó a responder: “Cada cosa traerá su momento”.

¿Qué es la desobediencia civil?

El expresidente de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Humberto Sierra Porto, explicó ese concepto en entrevista con SEMANA.

“La desobediencia civil es una manera de expresar un desacuerdo sobre una decisión estatal, una política pública o alguna situación que se considera injusta. Es una manifestación de la libertad de expresión y está relacionada con el derecho a la protesta. Las conductas de desobediencia civil son en esencia pacíficas; hablar de desobediencia civil pacífica es redundante”, aseguró el jurista.

Humberto Sierra con Iván Cepeda Foto: SEMANA

Sierra Porto también asegura que las declaraciones de Cepeda dan por entendido que pueden venir acciones que no se enmarquen dentro de la protesta pacífica.

"Pienso que las declaraciones de Iván Cepeda tienen varias lecturas. La primera es que se trata de una reacción a los llamados a “destripar la oposición” y al lenguaje radical y violento que se utilizó en la campaña presidencial por el hoy presidente electo. Que se trate de una reacción no significa que las declaraciones sean justificadas; un error no justifica otro error. Y tanto en la primera como en estas declaraciones, en el contexto colombiano plagado de violencias, hay un trasfondo de confrontación y agresiones. Sin duda, las declaraciones de Iván Cepeda nos traen alusiones a obstrucción de vías, eventuales afectaciones a infraestructuras y eventuales desmanes. Si bien las formas hablan de reclamos legítimos y pacíficos, en el fondo se trata de alusiones a la confrontación en clave de amenazas"

El jurista asegura que entiende estas declaraciones en el marco de un proceso interno de consolidación del liderazgo en la izquierda. “Se pretende aglutinar a los votantes alrededor de un liderazgo, el de Cepeda, en contraste con el del presidente Petro”. Y, por último, “una tercera lectura sería la de construir un relato de cuestionamiento a la legitimidad de la elección del presidente De La Espriella; este es un nuevo capítulo que se inició con el argumento de que las elecciones eran ilegítimas y producto de manipulaciones. Ahora se anuncia que la elección es igualmente espuria, pero el motivo es la historia, las relaciones reales o hipotéticas del presidente con los Estados Unidos”.