El CNE autorizó a Claudia López el pago de casi 5.000 millones de pesos por reposición de votos tras la consulta que no logró ni 600.000 votos

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, se convirtió en la primera excandidata presidencial que recibirá millonarios recursos de reposición de votos, en su caso tras la consulta interpartidista que se adelantó en Colombia el pasado 8 de marzo para escoger al candidato presidencial para la primera vuelta.

SEMANA conoció que este martes, 18 de agosto, la sala plena del Consejo Nacional Electoral le autorizó a López el pago de 4.941.818.482 millones de pesos por concepto de reposición de votos.

Claudia López y Leonardo Huertas Foto: SEMANA

“Reconocer al Grupo Significativo de Ciudadanos con Claudia Imparable el derecho de reposición de gastos por votos válidos por valor de 4.991.735.840 millones de pesos correspondientes a la campaña electoral adelantada para seleccionar el candidato a la Presidencia para el período presidencial 2026- 20230”, se lee en el resuelve del documento.

En total, a López se le pagará esa cifra y se le descontarán 49.917.358 millones de pesos por la auditoría externa que se contrata para tal fin.

Claudia López en la pasada campaña a la presidencia. Foto: Colprensa

Según la Resolución del CNE, a la exalcaldesa de Bogotá se le pagará el voto a $ 8.710, como lo fijó el propio tribunal electoral, y el grupo ciudadano, por el que se inscribió la exmandataria de los bogotanos, obtuvo 573.104 respaldos en las urnas el 8 de marzo. La cifra fue calificada como pobre en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá, en 2019, obtuvo más de 1.100.000 respaldos.

En el documento del Consejo Nacional Electoral aparecen los nombres del presidente del CNE, Benjamín Ortiz, y el presidente, Alfonso Campo.

Aunque Claudia López recibirá casi 5.000 millones de pesos por reposición de gastos de la consulta interpartidista, no lo conseguirá por la primera vuelta presidencial porque obtuvo menos de 225.000 votos y quedó en el quinto lugar de la contienda por detrás de Abelardo De La Espriella; el entonces candidato de izquierda, Iván Cepeda, Paloma Valencia y el matemático Sergio Fajardo.

Claudia López, excandidata presidencial Foto: Bernardo Peña

Volviendo a los resultados de la consulta interpartidista de marzo de 2026, el grupo significativo de López fue uno de los menos votados.

El 8 de marzo pasado, la Gran Consulta por Colombia obtuvo más de 3.216.400 respaldos en las urnas y la ganadora fue Paloma Valencia.

Y la del Frente por la Vida, liderada por el excandidato presidencial Roy Barreras, consiguió 255.873 respaldos y él se impuso frente a Daniel Quintero.

SEMANA conoció que el grupo significativo de Claudia López es el primero que obtendrá los recursos de reposición de votos porque cumplía con todos los requisitos. Pero en fila hay varios pagos pendientes a políticos del país, entre ellos, el de la consulta presidencial del Pacto Histórico adelantada el 26 de octubre de 2025, donde triunfó Iván Cepeda y en segundo lugar quedó la hoy senadora Carolina Corcho.