Gobierno de Abelardo De La Espriella anuncia 144 viviendas rurales y legalización de barrios para más de mil familias en Norte de Santander

Más de 1.000 hogares de Norte de Santander avanzarán hacia mejores condiciones de vivienda y hábitat tras los anuncios realizados por el Ministerio de Vivienda durante una visita al departamento.

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El ministro de Vivienda durante la entrega. Foto: Ministerio de Vivienda

Uno de los principales proyectos contempla la construcción de 144 viviendas rurales para familias víctimas de desplazamiento por el conflicto armado en Convención, El Tarra, Sardinata y Tibú, además de los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra.

La distribución contempla 22 viviendas en Convención, 25 en El Tarra, 22 en Sardinata, 27 en Tibú y 24 en cada uno de los dos resguardos indígenas. La inversión supera los $18.448 millones, de los cuales $15.373 millones corresponden a Fonvivienda y el resto al departamento.

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Durante la jornada también fue entregado en Cúcuta el Parque Recreodeportivo Refugio Verde, una intervención que beneficia a 2.650 hogares y demandó cerca de $1.100 millones. El espacio, que anteriormente era un lote abandonado y sin iluminación, ahora cuenta con zonas verdes, juegos infantiles, senderos, gimnasio biosaludable y áreas de encuentro comunitario.

Otro de los anuncios está relacionado con la legalización urbanística de asentamientos informales. Los barrios Divina Pastora, 13 de Mayo y Juan Pablo II iniciarán procesos que beneficiarán a 1.185 hogares, facilitando posteriormente el acceso a procesos de titulación, inversión en infraestructura y mejoramiento del hábitat.

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Ministro de Vivienda en Norte de Santander. Foto: Ministerio de Vivienda

Finalmente, en Villa del Rosario, 297 hogares serán beneficiados con mejoramientos de vivienda. De ellos, 71 ya fueron terminados y 21 se encuentran actualmente en ejecución.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que la prioridad es destrabar proyectos pendientes y garantizar condiciones de vivienda digna para las comunidades.

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“Estamos trabajando para destrabar estos proyectos que estaban estancados, ha sido la directriz que dio el presidente, la campaña ya terminó, y trabajamos para todos los colombianos”, señaló Beltrán.

Y siguió: “De nada sirve que llenemos este país de cemento para que las vías sean mejores, si al final no tenemos una casa, la base de la familia es el hogar y con ellos garantizar entornos seguros, todos los colombianos merecen vivir dignamente”.