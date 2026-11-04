El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en alianza con la Alcaldía de Argelia, entregó 99 soluciones sanitarias en el municipio con una inversión total de $3.395 millones.

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Con esta infraestructura se busca reducir las brechas de acceso a servicios públicos entre el campo y la ciudad, mejorando de manera sustancial las condiciones de salubridad en las viviendas de las zonas rurales dispersas.

Las obras benefician directamente a 176 habitantes de comunidades campesinas. Cada unidad sanitaria tuvo un costo promedio de $34,2 millones, lo que representa un impacto de aproximadamente $19,2 millones por persona atendida.

Cada solución consta de una caseta individual equipada con sanitario, lavamanos, ducha y lavadero. Foto: MinVivienda

Cada solución consta de una caseta individual equipada con sanitario, lavamanos, ducha y lavadero. Asimismo, para el manejo adecuado de las aguas residuales domésticas, el sistema incorpora un componente técnico integrado por trampa de grasas, tanque séptico, filtro anaerobio de flujo ascendente y campo de infiltración.

Camilo Martínez Puentes, director de Política y Regulación del Ministerio de Vivienda, sostuvo que la prioridad de este tipo de proyectos es llevar saneamiento básico a los territorios rurales dispersos que históricamente han enfrentado las mayores barreras de acceso a los servicios esenciales.