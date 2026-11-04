La historia de Colombia detrás del conflicto: el libro que rescata la memoria de Alejandro Reyes Posada

La historia de Colombia también se construye a partir de las voces de quienes han recorrido sus territorios y conocido de cerca las heridas del conflicto armado. Esa memoria es el centro de Al otro lado del miedo, el nuevo libro del periodista Miguel Ángel Estupiñán, que reconstruye la vida, la experiencias y las reflexiones de Alejandro Reyes Posada, uno de los pensadores que ha dedicado se trayectoria a comprender el país.

La obra, publicada por Mediapluma Editorial, propone un recorrido por episodios fundamentales de la historia nacional a través de los recuerdos de Reyes Posada, quien se aproxima de los ochenta años.

Junto al periodista, desarrolla un ejercicio de ‘arqueología de la memoria’ para recuperar experiencias y pensamientos que permiten entender las transformaciones de Colombia.

Más que una biografía tradicional, el libro presenta el testimonio de un hombre que conoció de cerca las dinámicas territoriales y distintos momentos del conflicto armado. Su mirada permite explorar cómo la violencia ha marcado al país y cuáles son los desafíos que todavía enfrenta la sociedad.

Libro 'Al otro lado del miedo', del periodista Miguel Ángel Estupiñán. Foto: Cortesía.

El prólogo está a cargo de Gustavo Duncan, quien destaca la trayectoria de Reyes Posada y la manera en que ha enfrentado situaciones que pusieron en riesgo su vida.

“Este libro de memorias, escrito a manera de perfil periodísitico por Miguel Ángel Estupiñán, cuenta bien los días en que Alejandro vivió al borde, por encima del miedo a morir”, señala Duncan en su texto.

La publicación también tiene un significado especial porque recoge los recuerdos de Reyes Posada durante su enfermedad final.

Su testimonio representa un legado para las nuevas generaciones y una oportunidad para escuchar a quienes han dedicado su vida a interpretar la historia colombiana.

La presentación de Al otro lado del miedo se llevará a cabo el próximo lunes 9 de noviembre, a las 7:00 p. m., en la Biblioteca Los Fundadores del Gimnasio Moderno.

Durante el encuentro, Miguel Ángel Estupiñán conversará con Federico Díaz-Granados y contará con la participación especial de Alejandro Reyes Posada.