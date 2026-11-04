En medio de la gira diplomática que adelanta el canciller Omar Bula por Europa, visitó la casa de la Embajada de Colombia en España y corroboró el deterioro en que se encuentra tras el gobierno Petro.

Bula recorrió los pasillos, cuartos y oficinas de la edificación, y lamentó el estado “lamentanle” en que se encuentra la estructura.

Así luce la sede de la residencia de Colombia en España. Foto: Cancillería de Colombia.

“No hay derecho”, dijo visiblemente molesto con lo que evidenció. Y grabó un video donde les mostró a los colombianos lo que encontró.

“Estamos en la residencia de la Embajada de Colombia en Madrid, además patrimonio de la capital de España. Una cosa espectacular, con unos salones dignos para cualquier jefe de Estado, pero desafortunadamente hay que arreglarla. La dejaron en un estado lamentable. La embajadora está haciendo un trabajo único para rescatarla”, dijo.

El piso de la sede de la residencia de la Embajada de Colombia en España deberá restaurarse. Foto: Cancillería de Colombia.

Bula añadió: “Hay que rescatar a Colombia, rescatarla de lo económico, lo cultural y lo social. No hay derecho a que le hayan hecho a este país lo que le hicieron”.

El canciller Omar Bula. Foto: Cortesía: Cancillería

Y siguió describiendo: “Miren estos pisos cómo los dejaron. Esto es muy costoso, lo que hay que invertir acá. El Estado gastando plata de los contribuyentes colombianos para reparar lo que dañó y descuidó el gobierno anterior. No hay derecho. En todos los países a donde llegó ocurre la misma cosa”.

La denuncia se conoce en medio de la agenda internacional que Bula adelanta en España, donde su participación en la Cumbre Iberoamericana constituye uno de los principales compromisos diplomáticos del Gobierno.

Por ahora, el canciller no ha entregado detalles sobre el costo de las reparaciones que requeriría la residencia ni sobre los eventuales responsables de las labores de mantenimiento que, según su denuncia, no se habrían realizado.