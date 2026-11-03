Joven colombiano quiere llegar a la Universidad de Berklee con vallenato “vieja guardia”

Un adolescente quiere llevar el nombre y la cultura de Colombia a las grandes ligas de la música. Desde niño Juan Sebastián Martínez se destacó como músico y cuando ni siquiera alcanzaba a cargar un acordeón, ya estaba repitiendo y recitando las melodías más internas del vallenato.

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Durante años se dedicó y de forma empírica, a aprender las formas, métodos y estilos en que un acordeón se convierte en merengue, paseo, son o puya. Así, sin más que el entusiasmo, la dedicación y la disciplina logró compartir escenario con el maestro Poncho Zuleta en una presentación en los Estados Unidos.

Pero Juan Sebastián quiere subir más. Desde hace varios años se ha preparado para el que, seguramente será su principal reto en la historia musical que está construyendo. El joven colombiano espera llegar a lo más alto del estudio en la música en la ciudad de Boston, Estados Unidos.

Juan Sebastián Martínez, joven colombiano que espera llegar a la Universidad de Berkeley Foto: Suministrada (API)

Con vallenato “vieja guardia” Juan Sebastián le apuesta a cruzar las puertas del Berklee College of Music, en la capital del estado de Massachusetts. La prestigiosa Universidad que en los Estados Unidos se reserva para los mejores y justamente allí quiere llegar este adolescente colombiano con su acordeón al hombro.

Juan Sebastián se convirtió en un representante empírico del folclor vallenato de Colombia; se lanzó por rescatar el vallenato tradicional, lo aprendió y entrenó con videos por internet hasta ganarse un espacio con las más importantes figuras de este género y con eso mismo espera abrirse paso en Berklee.

Con vallenato “vieja guardia” Juan Sebastián Martínez busca una beca en los Estados Unidos. Foto: Pinterest

La ruta no es simple. Juan Sebastián debe competir contra jóvenes del todo el mundo que llevan sus propias culturas y música a su presentación. Este adolescente espera sorprender sin nada más que su acordeón y el amor por la tradición del vallenato colombiano.