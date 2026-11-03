Copa BetPlay: Dimayor entregó la programación oficial para la ida de las semifinales

Dimayor publicó la programación oficial para los juegos de ida en las semifinales de la Copa BetPlay 2026. Dos partidazos que tienen a tres clubes históricos del FPC.

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Programación de la ida en las semifinales de la Copa BetPlay 2026

Por medio de sus canales oficiales, Dimayor entregó la programación:

Martes, 10 de noviembre de 2026: Internacional de Bogotá vs. América de Cali

Se jugará a partir de las 6:30 p.m. en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá.

Martes, 10 de noviembre de 2026: Once Caldas vs. Atlético Nacional

Se jugará a partir de las 8:30 p.m. en el estadio Palogrande de Manizales.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 se permite informar la programación de las Semifinales Ida de la #CopaBetPlayDIMAYOR 2026. 👉 https://t.co/pIVK8ApRgp #LaCasaDeTodos https://t.co/BMyiRwyAgj — DIMAYOR (@Dimayor) November 3, 2026

Así las cosas, aún queda pendiente la programación de los juegos de vuelta en las semifinales de la Copa BetPlay 2026.

Atlético Nacional va por el tetracampeonato de Copa BetPlay; América de Cali sueña con la primera

Desde 2023, la Copa BetPlay conoce al mismo campeón: Atlético Nacional. Los verdolagas se adueñaron por completo de las últimas tres ediciones, y ven con buenos ojos el tetracampeonato.

La moral aumenta en el verde, tomando en cuenta que las últimas tres finales del torneo se las ganó a sus históricos y clásicos rivales: Millonarios (2023), América de Cali (2024) e Independiente Medellín (2025).

Tomando en cuenta el buen nivel que tiene el equipo de Lucas González hasta ahora, la obtención de la Copa BetPlay 2026 aparece dentro de los objetivos del verde paisa.

Atlético Nacional, campeón de la Copa BetPlay 2023 sobre Millonarios. Foto: Juan Cardona/Colprensa

Sin embargo, hay otro equipo con ganas de triunfo: América de Cali. La mecha no sabe qué es ganar ese torneo en su historia, y perdió la final del 2024 contra Nacional.

Dicha final acabó en hechos de violencia en el estadio Pascual Guerrero de Cali, con algunos hinchas de América haciendo disturbios en las tribunas e impidiendo que Nacional levantara la copa.

¿Se dará nuevamente una final entre Nacional y América? Es una posibilidad latente, con dos cuadros históricos, clásicos rivales, y con un antecedente cercano en la historia.