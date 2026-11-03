Tabla del descenso luego del Jaguares vs. Pasto: Cúcuta hace cuentas y respira

Este miércoles, 3 de noviembre de 2026, Jaguares de Córdoba quedó a un paso de descender a la segunda división del FPC para el año entrante. El resultado contra Pasto, por la fecha 17 de la Liga BetPlay, lo deja casi condenado, aunque no oficialmente.

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Deportivo Pasto 2 - 0 Jaguares de Córdoba

Con goles de Enrique Serje (71′) y John Méndez (90+5′), Deportivo Pasto volvió a ganar en casa y se hizo con tres puntos que, aunque le sirven más como consuelo, dan un respiro a sus hinchas.

Sin embargo, la otra cara de la moneda la vive Jaguares de Córdoba. Con esta derrota ante Pasto, queda matemáticamente casi sentenciado al descenso para 2027.

Así finalizó el partido en la cuidad de Pasto. https://t.co/vOYnhBjxq9 — Jaguares de Córdoba (@JaguaresdeCord) November 4, 2026

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Jaguares de Córdoba asoma como colero de la tabla del descenso (20) con promedio de 0.8611, producto de 31 puntos en 36 partidos. Penúltimo (19) se queda Boyacá Chicó, con promedio de 0.8947, y oficialmente descendido al Torneo BetPlay 2027 desde hace varios días atrás.

Cúcuta Deportivo está en el puesto 18 de la tabla del descenso con promedio de 1.0571 (37 puntos en 35 partidos), y la derrota de Jaguares lo pone a celebrar, pero también a hacer cuentas.

Jaguares no ha descendido aún, pero el margen de error se le acabó. Tiene que ganar los dos partidos que le quedan y que Cúcuta pierda todo para que igualen en promedio y ahí mirar si la diferencia de goles le alcanza para salvarse. Si Cúcuta suma mañana, el tema queda resuelto. — José Orlando Ascencio (@josasc) November 4, 2026

Los motilones dependen de sí mismos para quedarse en la primera división del FPC de cara al 2027. Por tanto, le quedan dos partidos, con seis puntos de oro, para asegurarse en la máxima categoría.

Caso contrario, Jaguares está obligado a ganar los seis puntos que tiene por delante, y esperar que Cúcuta no sume. ¿El dato? Que a los felinos y los cordobeses les queda un partido entre sí.

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