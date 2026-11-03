Tabla de reclasificación con la victoria de Deportes Tolima: cambiaron los cupos a Sudamericana

Este miércoles, 3 de noviembre, se juegan dos partidos por la fecha 17 de la Liga BetPlay. Uno de los resultados tiene implicación directa en la tabla de reclasificación.
- Deportivo Pereira 1 - 3 Deportes Tolima
Un respiro para Deportes Tolima, que encadenaba una racha negativa y sin triunfos, y que ahora logra sumar de a tres a domicilio.
Con anotaciones de Luis Sánchez (13′, 16′) y Ever Valencia (18′) el pijao se impuso por 3-1 sobre Deportivo Pereira. Por el cuadro matecaña descontó Jordy Monroy (45+2′).
94’ ⏱️ Final del partido. ¡Vamos TOLIMA! | Deportivo Pereira 1-3 Deportes Tolima | https://t.co/0UP7YwwIG8— Club Deportes Tolima (@cdtolima) November 3, 2026
Tabla de reclasificación en Liga BetPlay: Tolima se mete en zona de Sudamericana
Atlético Nacional es el líder de la tabla de reclasificación con 91 puntos en 42 partidos. El verde de Antioquia se instala en lo más alto, y de a poco se hace inalcanzable en ese lugar.
América de Cali asoma como el escolta en reclasificación con 68 puntos en 37 partidos jugados. Así las cosas, Atlético Nacional y la mecha están entrando, parcialmente, a zona de Libertadores 2027.
|Pos.
|Equipo
|PT
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|1
|Atlético Nacional
|91
|42
|29
|4
|9
|82
|35
|+47
|2
|América de Cali
|68
|37
|20
|8
|9
|57
|32
|+25
|3
|Independiente Santa Fe
|63
|39
|16
|15
|8
|58
|41
|+17
|4
|Deportivo Cali
|60
|36
|16
|12
|8
|46
|26
|+20
|5
|Deportes Tolima
|60
|40
|16
|12
|12
|52
|41
|+11
|6
|Junior F.C.
|60
|42
|16
|12
|14
|61
|55
|+6
|7
|Once Caldas DAF
|58
|38
|14
|16
|8
|54
|43
|+11
|8
|Millonarios F.C.
|52
|35
|13
|13
|9
|55
|37
|+18
|9
|Atlético Bucaramanga
|52
|36
|12
|16
|8
|52
|37
|+15
|10
|Independiente Medellín
|52
|36
|15
|7
|14
|51
|49
|+2
Independiente Santa Fe (63 puntos), Deportivo Cali (60 puntos) y Deportes Tolima (60 puntos) son los tres equipos que, de momento, están clasificando a la Copa Sudamericana 2027.
Así las cosas, Tolima está desplazando a Once Caldas en los puestos de Copa Sudamericana. Además, Millonarios aún sueña con ingresar en la zona de clasificación.
Así distribuye Conmebol los cupos de Colombia en Copa Libertadores 2027
Conmebol dispone de cuatro cupos para los equipos colombianos en la Copa Libertadores 2027. Se dan de la siguiente forma:
- Campeón del primer semestre de 2026: Junior de Barranquilla.
- Campeón del segundo semestre de 2026: por definir.
- Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional (parcialmente).
- Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente).
De esta forma distribuye Conmebol los cupos de Colombia en Copa Sudamericana 2027
Al igual que en la Copa Libertadores, Conmebol le da a Colombia cuatro cupos para la Copa Sudamericana 2027. Sin embargo, se distribuyen diferente; así:
- Campeón de la Copa BetPlay 2026: por definir.
- Mejor de la reclasificación sin cupo a la Libertadores: Independiente Santa Fe (parcialmente).
- Segundo mejor de la reclasificación sin cupo a la Libertadores: Deportivo Cali (parcialmente).
- Tercero mejor de la reclasificación sin cupo a la Libertadores: Deportes Tolima (parcialmente).