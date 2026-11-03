Tabla de reclasificación con la victoria de Deportes Tolima: cambiaron los cupos a Sudamericana

Este miércoles, 3 de noviembre, se juegan dos partidos por la fecha 17 de la Liga BetPlay. Uno de los resultados tiene implicación directa en la tabla de reclasificación.

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Tabla de la Liga Betplay tras triunfo del Tolima al Pereira: presión para Millonarios y se mueve la zona media

Deportivo Pereira 1 - 3 Deportes Tolima

Un respiro para Deportes Tolima, que encadenaba una racha negativa y sin triunfos, y que ahora logra sumar de a tres a domicilio.

Con anotaciones de Luis Sánchez (13′, 16′) y Ever Valencia (18′) el pijao se impuso por 3-1 sobre Deportivo Pereira. Por el cuadro matecaña descontó Jordy Monroy (45+2′).

94’ ⏱️ Final del partido. ¡Vamos TOLIMA! | Deportivo Pereira 1-3 Deportes Tolima | https://t.co/0UP7YwwIG8 — Club Deportes Tolima (@cdtolima) November 3, 2026

Tabla de reclasificación en Liga BetPlay: Tolima se mete en zona de Sudamericana

Atlético Nacional es el líder de la tabla de reclasificación con 91 puntos en 42 partidos. El verde de Antioquia se instala en lo más alto, y de a poco se hace inalcanzable en ese lugar.

América de Cali asoma como el escolta en reclasificación con 68 puntos en 37 partidos jugados. Así las cosas, Atlético Nacional y la mecha están entrando, parcialmente, a zona de Libertadores 2027.

Pos. Equipo PT PJ PG PE PP GF GC DG 1 Atlético Nacional 91 42 29 4 9 82 35 +47 2 América de Cali 68 37 20 8 9 57 32 +25 3 Independiente Santa Fe 63 39 16 15 8 58 41 +17 4 Deportivo Cali 60 36 16 12 8 46 26 +20 5 Deportes Tolima 60 40 16 12 12 52 41 +11 6 Junior F.C. 60 42 16 12 14 61 55 +6 7 Once Caldas DAF 58 38 14 16 8 54 43 +11 8 Millonarios F.C. 52 35 13 13 9 55 37 +18 9 Atlético Bucaramanga 52 36 12 16 8 52 37 +15 10 Independiente Medellín 52 36 15 7 14 51 49 +2

Independiente Santa Fe (63 puntos), Deportivo Cali (60 puntos) y Deportes Tolima (60 puntos) son los tres equipos que, de momento, están clasificando a la Copa Sudamericana 2027.

Así las cosas, Tolima está desplazando a Once Caldas en los puestos de Copa Sudamericana. Además, Millonarios aún sueña con ingresar en la zona de clasificación.

Así distribuye Conmebol los cupos de Colombia en Copa Libertadores 2027

Conmebol dispone de cuatro cupos para los equipos colombianos en la Copa Libertadores 2027. Se dan de la siguiente forma:

Campeón del primer semestre de 2026: Junior de Barranquilla.

Campeón del segundo semestre de 2026: por definir.

Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional (parcialmente).

Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente).

De esta forma distribuye Conmebol los cupos de Colombia en Copa Sudamericana 2027

Al igual que en la Copa Libertadores, Conmebol le da a Colombia cuatro cupos para la Copa Sudamericana 2027. Sin embargo, se distribuyen diferente; así: